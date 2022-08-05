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動物保育員徐木洋用愛照顧浪浪 獲選竹市模範父親

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
58歲徐木洋在新竹市動物保護及教育園區工作10年，用心照顧浪浪。圖／市府提供
58歲徐木洋在新竹市動物保護及教育園區工作10年，用心照顧浪浪。圖／市府提供

58歲徐木洋在新竹市動物保護及教育園區工作10年，是園內最資深流浪動物保育員，不僅用愛照顧浪浪、搶救受困的貓犬，也常開著捕犬車出任務，表現深獲市府肯定，獲選為今年度模範父親「熱力爸爸」獎。市府明天表揚，感謝他為浪浪盡心付出。

竹市府社會處指出，為肯定不同形象的父親在社會或家庭中發揮父職角色及安定家庭功能，市府每年選出模範父親，今年經區公所、社團及各局處遴選出的模範父親代表，分為毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸5類，共計143人。

其中，獲選為熱力爸爸模範父親的徐木洋是市府動物保育員，動物保護及教育園區內同仁常喚他為「徐大哥」，徐木洋工作認真，希望毛小孩能舒適在園區生活，自己每天早上7點不到就進到辦公室，開始幫浪浪剃毛、準備食物、打掃環境。

除了照顧浪浪起居，徐木洋也負責訪查民眾通報捕犬案件。他感嘆，捕犬工作吃力不討好，浪犬們很機警，大老遠聽到捕犬車引擎聲就跑到不見蹤影，抓不到難免被通報人嘮叨，甚或被威脅若遭咬傷，就要他們負責；但若真把狗捉走，又得面對愛心餵養浪犬的愛媽興師問罪。

徐木洋也分享，接獲浪浪急難救援也是常有的事，動物救援隊需精通爬樹、跳水溝等十八般武藝，有次接獲小貓卡在牆縫內，感謝屋主同意讓他破窗並救出小貓，這才順利完成救援行動。坦言保育員工作一點也不輕鬆，最重要的是要有愛心、不怕髒臭。

「給這些無辜的流浪毛孩多一些包容！」徐木洋從自身工作經驗，有感而發分享地球環境是所有生命所共有，希望大家多包容這些無辜的流浪毛孩，讓牠們也能和人類在這片土地上共存共好。

代理市長陳章賢說，明天將於建功高中公開表揚143名模範父親，感謝城市中每一位父親，因為有爸爸們的奉獻與付出，城市一直充滿生命力、不斷向前。

58歲徐木洋在新竹市動物保護及教育園區工作10年，也負責捕犬工作。圖／市府提供
58歲徐木洋在新竹市動物保護及教育園區工作10年，也負責捕犬工作。圖／市府提供

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