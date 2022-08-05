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北市新生棒球場牛棚柱體軟墊厚度不足 議員憂球員安全
新竹棒球場品質不佳引發討論，台北市議員指出，位於北市新生公園內的新生棒球場斥資超過一千萬元整修，還沒使用就被發現有很多問題，例如位於邊線旁的牛棚邊界柱子，柱體只有包一層軟墊，厚度根本無法保護選手，柱子基座也只蓋上薄薄的軟墊，體育局應從善如流改正，不要讓新生棒球場變成第二個新竹棒球場。
議員陳炳甫和王鴻薇上午在新生棒球場舉行記者會。陳炳甫說，他山之石可以攻錯，新生棒球場不能犯同樣的錯誤，體育局斥資1050萬元預算整修球場，因為球場面積不大，投手練習的牛棚只能設在左右外野旁的空地，距離不到1.5公尺，恐和比賽互相干擾，且牛棚邊柱子的柱體包覆墊子太薄，球員接球時若撞到後果不堪設想。
王鴻薇說，希望球員在新竹球場受傷的憾事不要在台北發生，新生棒球場是少棒、青少棒場地，小選手的人生正要起步，不能有意外發生，牛棚邊的柱子基座突出，柱體和捲線器的軟墊厚度不足，當球賽開打時球員一定是全力拚搏，球員接球時根本不可能全神注意前方，球員若撞上後果不堪設想。
台北市體育總會棒球協會秘書長陳振庭說，新生棒球場的牛棚壓縮到比賽球場，他們建議拆除遷移，不然就是跟全壘打牆一樣做防護牆比較妥適，現在用兩、三公分的防撞墊，這個效果跟報紙差不了多少，厚度應比照全壘打牆一樣要有10公分以上的厚度才行。
體育局運動設施科技正盧律全說，棒球協會之前來看球場時提出希望做防撞牆，體育局會籌措經費處理，預定20日開始施作，左右外野的牛棚防撞牆都會納入工程，預計在牛棚前設置1.8公尺高的防撞牆，球場開放前一定會把球員受傷的可能性降到最低，也不會趕工。
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