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竹市動物園破300萬人次 明天祭泡泡秀、樂樂見面會歡慶
新竹市立動物園在2019年重新開園後，終於在上月19日突破300萬人次。市府指出，動物園明天將舉辦歡慶活動，園內推出舞蹈表演、保育員說故事、泡泡秀，以及集章闖關與吉祥物「樂樂」見面會等節目，代理市長陳章賢邀請大小朋友一同共襄盛舉。
陳章賢說，新竹市立動物園是全台原址現存最老的動物園，今年已86年歷史，歷經2年再生計畫，2019年重新開園後，成為新竹必訪景點之一。雖然去年受疫情衝擊，一度休園73天，累積入園人數不如預期，終於在今年7月中迎來300萬人次里程碑。
市府產發處指出，今年7月19日達到入園第300萬人次，得獎者是住在竹北市的陳先生，當日早上帶著妻子和女兒一家3口來到動物園遊玩，不但可享1年無限次免費入園，另有動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠，並贈送動物認養卡。
園長楊礎遠說，明天的300萬人次歡慶活動，舞台區將有舞蹈表演、吉祥物樂樂見面會和說故事姐姐的動物故事劇場，場邊還有聽保育員說故事、親子最愛的集章闖關與奇幻泡泡秀，邀請大小朋友一起來享受悠閒親子時光。
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