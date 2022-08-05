緊追新竹市立棒球場改善 市議會今成立9人監督小組

新竹市棒球場原地重建開賽爆出場地缺失，全國矚目。新竹市議會今天臨時會決議通過成立「新竹市立棒球場設施改善監督小組」，小組陣容涵蓋跨黨派9名議員，召集人為國民黨籍市議員黃美慧。市府強調「球場沒有改善完成，沒有獲中職、球員或工會認可前，不會進行任何一場職棒賽事」。

議長許修睿在臨時會提案建請大會成立「新竹市立棒球場設施改善監督小組」，希望依據政黨比例推派代表加入，監督球場各項缺失盡速改善，獲16名議員連署支持。今天在大會上討論提案，經議員發言確認法源依據、參與成員政黨比例後拍板成員。

依據大會決議，新竹市立棒球場設施改善監督小組名單共有9人，召集人為國民黨黃美慧，成員分別為國民黨蕭志潔、吳青山、林耕仁；民進黨李妍慧、陳建名；時代力量林彥甫；無黨籍田雅芳、吳國寶。

針對議員質疑點交與外野碎石問題，市府工務處副處長游蘭英說，空間使用權已點交給OT廠商龍來公司，設施問題則回歸市府與施工廠商工程採購契約，廠商仍要改善到好才會驗收，另廠商依設計施作外野，理論不會有碎石，研判可能委外經營過程中，龍來公司提出重新開挖處理需求，碎石才會出現，市府改善小組現已確認養護方式。

新竹市政府今天也公布棒球場最新改善進度，代理市長陳章賢表示，經討論後，外野打擊視覺區將增高至8.8公尺、並再拓寬，提升打者視覺判別；內野視覺區也進行改善，本壘後方台階牆面改成與打擊視野區同深色系，使投手有更舒適的使用空間。

針對外野，市府表示，第一，打擊視覺區配合球員需求再調整，預計從原本的5.8公尺向上延伸至8.8公尺，提升打者視覺判別。第二，重新刷塗外野座位區及吸音板顏色，與打擊視覺區同色系，優化打者及捕手視覺。

市府指出，為優化投手及內野視覺，本壘後方座位區台階及牆面顏色，也進行改善，改成與打擊視野區同深色系。