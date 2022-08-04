完成丈夫遺願 達成慈善基金會今捐救護車給桃消防局

財團法人達成慈善基金會今捐贈造價300萬元救護車，給桃市府消防局第二大隊龍岡分隊，董事長陳魏玉瑩表示，捐贈救護車為前董事長陳達成遺願，希望能幫助更多民眾；消防局長謝呂泉代表受贈感謝，並勉勵消防同仁維護民眾安全。

本次捐贈救護車配有新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性。

現任董事長陳魏玉瑩為陳達成遺孀，先前就多次捐贈各式消防設備，未完成丈夫遺願，今再捐贈救護車，盼替救護人員能有充足配備，協助更多有需求民眾。

謝呂泉指出，據統計去年載送到院前心肺功能停止的患者，經急救後恢復正常生活者有110人，以桃園市人口數而言，到院前心肺功能停止康復出院人口比率每10萬人有4.84人康復出院，代表桃園整體救護能力大幅提高；同時市民朋友自發性施予CPR急救的比率高達71.35%，居六都之冠；也感謝基金會的愛心。