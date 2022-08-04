快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

完成丈夫遺願 達成慈善基金會今捐救護車給桃消防局

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
董事長陳魏玉瑩完成丈夫遺願，達成慈善基金會今捐救護車給桃消防局。圖／消防二大隊提供
董事長陳魏玉瑩完成丈夫遺願，達成慈善基金會今捐救護車給桃消防局。圖／消防二大隊提供

財團法人達成慈善基金會今捐贈造價300萬元救護車，給桃市府消防局第二大隊龍岡分隊，董事長陳魏玉瑩表示，捐贈救護車為前董事長陳達成遺願，希望能幫助更多民眾；消防局長謝呂泉代表受贈感謝，並勉勵消防同仁維護民眾安全。

本次捐贈救護車配有新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性。

現任董事長陳魏玉瑩為陳達成遺孀，先前就多次捐贈各式消防設備，未完成丈夫遺願，今再捐贈救護車，盼替救護人員能有充足配備，協助更多有需求民眾。

謝呂泉指出，據統計去年載送到院前心肺功能停止的患者，經急救後恢復正常生活者有110人，以桃園市人口數而言，到院前心肺功能停止康復出院人口比率每10萬人有4.84人康復出院，代表桃園整體救護能力大幅提高；同時市民朋友自發性施予CPR急救的比率高達71.35%，居六都之冠；也感謝基金會的愛心。

救護車 桃園 患者

延伸閱讀

20歲男馬公山水沙灘溺水一度無呼吸 急救後恢復心跳

影／台中天雨砂石車翻覆 駕駛疑心肌梗塞送醫不治

第19屆世界警察消防運動會 消防署奪13金破新紀錄

審計處列舉消防救護5缺失 議員：恩恩事件在台中還得了

相關新聞

桃園運動中心泳池516天修不好 朝野民代都傻眼

桃園國民運動中心游泳池2018年風光啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良、承包商倒閉無法保固，市府再編列1500多萬預...

A、B、O血液庫存告急！ 新竹縣府號召父親節捐血助人

新竹捐血中心血液庫存量告急，平均每日用血量達1100袋（每單位250CC），目前O型、A型、B型血液庫存量皆偏低，僅剩4...

泳池地磚裂、球場沒籃筐 桃市體育局遭民代砲轟

桃園市體育局今天赴議會工作報告，各體育場館維護管理問題備受議員質疑，包括營運不到5年的平鎮國民運動中心出現多處磁磚破損，...

桃園龜山設空氣品質維護區 10月起柴油車將管制

桃園市去年在桃園國際機場畫設全市首處「空氣品質維護區」，今天宣布再將林口長庚紀念醫院、郵政物流與華亞科技園區畫設為「龜山...

自立脫貧方案整理師課程 學員了解收納和美學結合

新興職業「整理師」不僅供時間彈性，更能學習檢視家中不需物品，伊甸基金會與桃市府社會局合作，幫助弱勢青年自立脫貧，辦理系列...

協助青年創業、扎根地方 新竹首座青創基地揭牌啟用

新竹縣首座「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」，由縣府委託明新科技大學打造，今天揭牌啟用；占地280...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。