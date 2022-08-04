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桃議員關心托嬰托育政策 社會局長：爭取設立公托

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市議員彭俊豪（右）與桃園市政府社會局長鄭貴華。圖／截自議會直播網
桃園市議員彭俊豪（右）與桃園市政府社會局長鄭貴華。圖／截自議會直播網

桃園市政府社會局今赴桃園市議會進行工作報告及說明，因應少子化到來，蔡政府推動「0到6歲，國家跟你一起養」政策，多名議員都關心托嬰托育措施。社會局長鄭貴華表示，只要有公有館舍、閒置空間都會來爭取設立。

行政院推動「0至6歲，國家跟你一起養」政策，第一胎育兒津貼，從每月原先的每月3500元提高至5000元，第二胎6000元、第三胎以上7000元，自今年8月1日起上路。

托育補助也加碼1500元，若兒童送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，每月補助5500元，第二胎補助6500元、第三胎以上7500元；若送托準公共化保母或準公共化托嬰中心，每月補助8500元，第二胎補助9500元、第三胎以上1萬500元。

為支持年輕家庭，桃園自2015年起推出「333政策」，每胎提供3萬元生育補助津貼，3歲前育兒津貼每月3000元。社會局指出，桃園市有152家公私托嬰中心，核定收托幼兒人數5853人，實際收托4376人，收托比例74.8%。

桃園市議員彭俊豪關心托嬰托育相關措施。他指出，桃園的出生率一直以來都是六都第一名，到六月份為止桃園0到2歲的幼兒約有5萬7千多位，總共可以托育的數量大概是5800多位，很明顯不管是公私立托育設施都不足以供應民眾。

彭俊豪說，民眾是很需要政府設立公托，想知道未來公托規劃？鄭貴華表示，有20％是需要送家外的，這個公托的規劃是62個，後續只要有公有館舍或是閒置空間，都會爭取設立。

鄭貴華說，還有一個公共家園是比較鄉村型的，包括各市民活動中心只要能挪出30坪，那各方面用途符合也會鼓勵來興設。彭俊豪表示，夜間托育的服務也是非常必要的，定點的夜間托育是沒有的，很難解決需求，請社會局再辦理一下夜間托育的執行。

鄭貴華肯定夜間托育是需要。彭俊豪說，其他六都應該也有實踐夜間托育的服務，可以參考他們執行的模式，來當作是桃園執行的一個良好典範。鄭貴華說，會搜集相關資料來研議辦法。

桃園市議員郭麗華表示，「0到6歲，國家跟你一起養」政策終於兌現，有做許多宣導活動吧？鄭貴華表示，有，從7月31日起補助自動就提高，8月1日開始新符合資格的就踴躍來申請。

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