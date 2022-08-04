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燕群棲息「糞如雨下」 苗栗頭份居民爭取電纜地下化獲台電同意

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市尖山里台13線公路、台1線路口一帶路段，燕兒成群棲息在沿路電線上，數量驚人。圖／民眾提供
頭份市尖山里台13線公路、台1線路口一帶路段，燕兒成群棲息在沿路電線上，數量驚人。圖／民眾提供

「小心空襲！」苗栗縣頭份市尖山米粉街附近台13線公路有數百公尺長路段，每到夏季夜晚，沿線電桿纜線上滿是密密麻麻的燕群棲息，數量驚人，除了吱吱喳喳不停，每晚糞如雨下，讓附近住戶幾乎不敢停放車輛，但此「困擾」最近可望解決，經當地里長、代表等反映爭取，台電已同意將當地的電纜地下化，預計年底前可完工。

苗栗縣從海線到山線，許多鄉鎮市區街道都常有燕群棲息，居民有的習以為常，有的不堪其擾。頭份市尖山里靠近米粉街的台13線（尖豐公路）有200多公尺長的路段，沿路電線每到夏季夜晚就有成群的燕子聚集棲息，數量驚人且糞如雨下，有些居民為此困擾不已，數年前就爭取電纜地下化，希望燕群早點搬家。

頭份市民代表譚金榮、尖山里長林春旺透過立委徐志榮協助，向台電爭取將當地路段電纜地下化，已獲台電同意施設，當地居民與燕群的糾葛可望消除。

台電苗栗區營業處表示，預計辦理電纜地下化的路段長約400公尺，位於台13線公路與台1線會口一帶，現已取得相關路權單位的道路開挖許可，將擇期進場施工，可望今年底前完成，當地住戶密集，電纜地下化除了協助解決民眾反映的困擾，電纜地下化供電穩定度也較高。

苗栗縣後龍、苑裡、通霄、公館等鄉鎮，往年也都有類似場景，但民眾對燕群的反應不一，後龍鎮先前有居民擔心燕子聚居太多，擔心糞便帶來禽流感威脅；通霄鎮有些燕群棲息的據點，由於燕兒數量太多，每晚「糞如雨下」，居民對燕群是愛恨加交，有人為此放炮驅趕，燕群只好南遷才結束一段人鳥糾紛。

頭份市尖山里台13線公路、台1線路口一帶路段，燕兒成群棲息在沿路電線上，下方車輛常被鳥糞襲擊。圖／民眾提供
頭份市尖山里台13線公路、台1線路口一帶路段，燕兒成群棲息在沿路電線上，下方車輛常被鳥糞襲擊。圖／民眾提供
頭份市尖山里台13線公路、台1線路口一帶路段，燕兒成群棲息在沿路電線上，數量驚人。圖／民眾提供
頭份市尖山里台13線公路、台1線路口一帶路段，燕兒成群棲息在沿路電線上，數量驚人。圖／民眾提供

台電 苗栗縣 燕子

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