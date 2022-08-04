菲律賓美聲快閃新竹縣府 與泰雅之聲激盪國際音樂火花

台北國際合唱音樂節今年即將邁入第22屆，主辦單位財團法人台北愛樂文教基金會，邀請菲律賓的民答那峨大學合唱團University of Mindanao Chorale（The Philippines）來台演出，今天下午現身新竹縣政府與泰雅之聲合唱團快閃演出，以美妙樂聲驚豔全場。

欣賞完民答那峨大學合唱團的快閃演出，新竹縣長楊文科表示，能近距離觀摩國外音樂團體表演，是非常棒的文化交流。該團體受邀至新竹縣，3日晚間於尖石鄉原住民文化館參加由尖石鄉公所舉辦的原鄉部落交流音樂會，民答那峨大學合唱團和嘉興國小暨義興分校合唱團、泰雅之聲合唱團、煤源長老教會詩班等團體同台演出，不僅讓部落族人在盛夏中一飽耳福，也藉由不同形式的合唱音樂，彼此交流、分享，享受來自國外的天籟之音。

楊文科表示，菲律賓素有南島歌謠王國的美名，而原鄉的泰雅美聲也是享譽國際，透過台北愛樂文教基金會的邀請及互動，能有效提升縣內基層學校、部落與社區音樂團隊的實力，未來將規畫辦理竹縣國際音樂節，將竹縣打造具有音樂文化軟實力的城市，成為世界與南島音樂藝術文化的重要舞台。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，過去曾邀請新竹縣錦屏國小合唱團至台北演出，近2年因疫情關係，未能邀請國外團隊到台灣；今年則突破重重困難，邀請民答那峨大學合唱團前來，5日將在國家音樂廳舉辦亞洲音樂會，由民答那峨大學合唱團、木樓合唱團、新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團將聯袂演出。

嘉興國小校長徐榮春表示，在尖石鄉的交流音樂會全場爆滿，對於偏鄉孩子也是難得的機會。尖石鄉長曾國大說，嘉興國小是他的母校，看見學弟、學妹能夠登上國家音樂廳演唱，是尖石鄉泰雅族人的驕傲。