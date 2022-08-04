卓蘭水果之鄉全國馬拉松明年元月開跑 8月8日起報名

苗栗縣卓蘭鎮舉辦的水果之鄉全國馬拉松，今年原本要推出的第2屆賽事因疫情延至明年元月15日開跑，8月8日起至10月8日受理報名。

這項馬拉松賽事去年初首度舉辦，地方端出特色美食招待跑友，選手沿途還可欣賞大峽谷等美景，吸引超過3000人參加，第2屆比賽將結合卓蘭農會創會100周年及峨崙廟創建200周年慶典擴大舉辦，盛況可期。

縣長徐耀昌、卓蘭鎮長詹錦章、卓蘭農會總幹事徐文欽、峨崙廟主委詹秉憲等人上午連袂在縣府大廳為第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松宣傳，並舉行啟動儀式，宣布「水果馬」報名及開跑時間，邀請全國跑友在後疫情時代，安排一趟「卓蘭跑旅」增強免疫力並舒解壓力。

詹錦章說，卓蘭素有水果王國美譽，主要水果有「四大金剛」葡萄、楊桃、柑橘與水梨，第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松延續第1屆以四大金剛分組，分為橘子哥組（42公里）、水梨妹組（21公里）、楊桃爸組（10公里） 及葡萄媽組（5公里）共4個組別。

徐文欽說，卓蘭台地涵蓋山地、丘陵、台地和沖積平原地形，沿途風光明媚、路況頗具挑戰性，第1屆馬拉松就深受好評，明年初擴大舉辦，歡迎更多喜愛馬拉松運動的同好，報名體驗卓蘭的人文風情和好山好水。