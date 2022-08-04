助設計者媒合 插畫家灰塵魚也進駐「桃園設計庫」

桃市府青年局去年10月於中壢新明市場6樓閒置空間成立「桃園設計庫」，近1年的時間共有個人及團隊共組進駐，其中去年畫「奧運貓系列」爆紅的插畫家灰塵魚，因廠商邀約開發聯名商品，此為不熟悉領域也讓她決定至桃園設計庫尋求資源並跟其他設計師交流。

「相當驚喜粉絲專頁人數增加20倍，第1次感受到網路神奇處」，因隨心畫下選手的英姿在社群上引發網友熱烈迴響，甚至當天就有廠商找合作，替她展開新的服務項目開發，舉凡繪本、提袋、T恤等、甚至國文課本插圖等。

灰塵魚從事接案設計10年，也曾獲2016年美國3X3國際插畫優選及中華區最佳創作插畫獎，因隨心創作讓廠商找她合作聯名商品，不過無圖像商品化經驗，加上在家工作容易懶散因此進駐桃園設計庫，與經驗豐富前輩分享交流，並參加培訓課程。