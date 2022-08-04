竹市仲夏藝文季歌仔戲團演天鵝宴 邀捐發票助社福

新竹市政府今天表示，2022仲夏藝文季第4場在6日晚間7時於香山天后宮，由唐美雲歌仔戲團演出「天鵝宴」，邀請民眾賞戲、順手捐發票，而募集到的發票，全數捐給社福機構。

新竹市代理市長陳章賢今天透過新聞稿表示，新竹香山歷史人文與自然景觀兼具，市府也推動賞蟹步道、港南運河公園、17公里自行車道等，讓民眾看見香山的美，邀請大家把握時間，來香山天后宮廟埕看戲，也走訪地方。

市府指出，河洛歌子戲團製作的「天鵝宴」，在西元1992年於國家戲劇院首演後獲好評，並於1993年獲電視金鐘獎肯定，隨著時代的發展與進步，時隔近30年，唐美雲歌仔戲團向河洛歌子戲取得演出版權後，讓將此部經典劇碼，再次重現在舞台上。

稅務局說，「天鵝宴」講述貞觀末年唐太宗愛聽歌功頌德之語，但當時洛陽蟲害成災，都督危得安進京報災情，唐太宗竟把「田蛾雲集」誤聽成「天鵝雲集」，大悅擺設天鵝宴，百姓叫苦，地方小官需進獻百隻天鵝，進而引發一連串荒謬有趣的故事情節。

稅務局表示，民眾當日於現場依照捐出張數不同的發票，可換卡通手持風扇、超商咖啡提貨券或洗衣精等。活動募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構。