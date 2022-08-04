竹市仲夏藝文季歌仔戲團演天鵝宴 邀捐發票助社福
新竹市政府今天表示，2022仲夏藝文季第4場在6日晚間7時於香山天后宮，由唐美雲歌仔戲團演出「天鵝宴」，邀請民眾賞戲、順手捐發票，而募集到的發票，全數捐給社福機構。
新竹市代理市長陳章賢今天透過新聞稿表示，新竹香山歷史人文與自然景觀兼具，市府也推動賞蟹步道、港南運河公園、17公里自行車道等，讓民眾看見香山的美，邀請大家把握時間，來香山天后宮廟埕看戲，也走訪地方。
市府指出，河洛歌子戲團製作的「天鵝宴」，在西元1992年於國家戲劇院首演後獲好評，並於1993年獲電視金鐘獎肯定，隨著時代的發展與進步，時隔近30年，唐美雲歌仔戲團向河洛歌子戲取得演出版權後，讓將此部經典劇碼，再次重現在舞台上。
稅務局說，「天鵝宴」講述貞觀末年唐太宗愛聽歌功頌德之語，但當時洛陽蟲害成災，都督危得安進京報災情，唐太宗竟把「田蛾雲集」誤聽成「天鵝雲集」，大悅擺設天鵝宴，百姓叫苦，地方小官需進獻百隻天鵝，進而引發一連串荒謬有趣的故事情節。
稅務局表示，民眾當日於現場依照捐出張數不同的發票，可換卡通手持風扇、超商咖啡提貨券或洗衣精等。活動募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言