苗栗慢魚海岸邁入第4年 明年將跨足國際交流成果

苗栗縣推動慢魚運動已邁入第4年，致力將「國際雙慢城」的慢生活理念，逐步擴展至「苗栗慢魚海岸」，最近縣府並召集跨局處相關單位與國際慢食組織台灣總監及專家學者，研商籌組輔導團資源整合會議，將為明年跨足國際參加義大利國際慢食年會做好準備。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府過去成功推動南庄、三義成為「國際雙慢城」，造就慢食、慢遊旅行風潮，近年致力發展海線觀光，在沿海鄉鎮推行慢魚運動，要將慢食、慢活理念從雙慢城擴展至苗栗海岸線，前年縣府以「Slow Fish Miaoli」獲國際慢食組織肯定並加入成為組織成員，持續打造「慢魚」為主題品牌，活絡經濟脈動與國際接軌。

縣府今年的苗栗慢魚海岸計畫串連各局處資源，首先觀光面向將針對分眾開發各式精緻化沿海主題，拓展在地深度旅遊及體驗，導入苗栗慢魚運動內涵，希望帶動人潮並積累能量推動海線各項發展面向，實踐「相遇苗栗慢魚海岸、享受美好山海生活」。

苗栗縣通苑區漁會總幹事楊資暖認為，苗栗有美麗的海岸線和豐富、新鮮的漁產，縣府推動慢魚觀光，可讓更多國人知道苗栗的山海之美，未來結合漁港及沿海旅遊資源，讓漁民有更多魚貨銷售量，有助海線地區發展。