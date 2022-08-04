苗栗家扶中心舉辦父親節感恩活動 共度佳節場面溫馨

父愛如山，一生感恩！苗栗家扶中心今天上午舉辦父親節感恩活動，縣長徐耀昌是爸爸、也是爺爺，社會處長楊文志同時監護了數十名兒少保護個案，都是孩子堅強牢固的保護傘，兩人應邀出席，與現場寄養爸爸媽媽及受養童共20多人，一起歡度佳節，場面溫馨。

家扶中心指出，今年苗栗縣政府有43戶合格寄養家庭，有37位寄養爸爸，寄養爸爸平均歲數為58歲，從1-7月共提供了70名寄養兒少照顧服務，6歲以下個案計27名；今年新增安置14名，結束安置11名，現寄養安置59童。

余錦屏、林秋專夫婦從1999年開始擔任寄養家庭，迄今已照顧過20位寄養兒童。剛從公所退休的寄養爸爸余錦屏說，他只是盡一點力量幫忙國家照顧需要幫助的孩子；但孩子在余家受到悉心照料，疼愛呵護，就像是自己生養的孩子一樣，很不容易。

另位從事校警工作的林坤城，今年64歲，從2001年起至今已照顧過31位學齡寄養孩童，孩童們還幫他取綽號叫「不老爸爸」，很受孩童們的尊重。

中心主任湯鳳琴說，因妻子在農會上班，林坤城加入寄養大家庭時，自己的一對子女都在念國中小，兩夫妻白天都要上班，所以只受養學齡孩童，尤其是行為偏差、情緒難管控等較難照顧的孩童，林爸爸特別有一套，都照顧教導的妥妥的。