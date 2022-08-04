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竹蓮寺七夕成年禮「轉大人」 為青年脫絭祈福
今天是一年一度七娘媽生，也是七夕情人節，新竹竹蓮寺遵循古禮舉辦七夕成年禮，透過「輭轎腳」和「脫絭」儀式，祝福16歲青少年「轉大人」。代理市長陳章賢也出席活動、替青少年「脫絭」祈福，期盼孩子「轉大人」後展翅高飛、勇往直前。
陳章賢與許修睿今為青年「脫絭」，並致贈象徵「轉大人」的成年酒給予學子。陳章賢說，今年是市府與竹蓮寺第6度合作舉辦七夕成年禮活動，竹蓮寺長期致力於保留傳統文化，更是北台灣唯一保留七夕成年禮的廟宇，期許學子經過「轉大人」儀式後，長大成人，學會謙卑負責任態度，也要勇往直前。
新竹市議長、竹蓮寺主委許修睿說，今天是七娘媽生，也是七夕成年古禮儀式第20年，七娘媽是玉皇大帝第七個女兒，竹蓮寺今也連同姐妹特別準備七份供品。今活動除祝福現場所有小朋友平安、快樂長大，也期許學子經過成年禮後，對自己有所認知，不僅要學會負責任，更要懂得判斷是非、拒絕毒品誘惑。
民政處長顏章聖表示，2022七夕成年禮系列活動除「輭轎腳」和「脫絭」儀式，「歡喜十六」七夕晚會也將於今晚登場，邀請李杰明、陳忻玥、王彙筑、美秀集團、艾薇等歌手熱情開唱，和市民朋友一同渡過浪漫的七夕情人節夜晚。
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