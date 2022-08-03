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網紅Andy老爹「賣聲」 為竹縣硬著頭皮學客語宣傳道安

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府今年首度邀請網紅拍攝道路交通安全宣導影片，請來知名試車手Andy老爹推廣道安知識。圖／縣府提供
新竹縣政府今年首度邀請網紅拍攝道路交通安全宣導影片，請來知名試車手Andy老爹推廣道安知識。圖／縣府提供

常觀看試駕影片、對汽車有興趣的車友，一定對Andy老爹不陌生。新竹縣政府今年首度邀請網紅拍攝道路交通安全宣導影片，請來知名試車手Andy老爹推廣道安知識。不會說客家話的Andy老爹，響應縣府推廣客語，臨陣磨槍、硬背客語發音，大膽錄製客語版宣導影片，提醒民眾注意馬路上常見「四隻虎」的危害。

Andy老爹化身道安宣傳大使，在影片中介紹馬路上常見的「四隻虎」，提醒所有用路人注意道路安全。第一隻虎是「外送員」，他提醒外送員在騎機車外送途中千萬不要搶快，也不要搶道或騎在內車道，「外送不搶道，餐點才會到」。

第二隻虎是「路口安全」，走在路口千萬要左顧右看，絕對不要低頭看手機，「手機晚點看沒關係，晚7天回家就關係大了」。

第三隻虎是「老人家過馬路要注意」，過馬路要走斑馬線，外出盡量穿反光亮面衣服。第四隻虎是「酒後駕車」，酒駕的人不要命，但別人要命，不要拿生命開玩笑。

新竹縣長楊文科也提醒民眾，外送時，不搶道；過馬路，左右看；老人家，走斑馬線；喝完酒不准開車。只要多一點注意，就能珍惜自己生命，也不會變成肇事者。

Andy老爹說，去年全台灣有2990人死於交通事故，平均一天就有8人喪命，但交通事故是可以避免與防範的。

縣府新聞處表示，除了中文版與客語版道安宣導影片，也推出長輩圖提供長輩下載、分享，希望透過使用圖文問候的同時，讓道路安全觀念潛移默化，深植在生活中。

新聞處指出，道安影片2日起已在Andy老爹的個人頻道「SiCAR愛車酷」和新竹縣政府的Youtube頻道上架，民眾即日起至9日，上新竹縣政府的臉書官方粉絲頁，觀賞Andy老爹拍攝的道安宣導影片（https://youtu.be/dzWLfXtAhA8），回答問題並標註2名好友、分享影片，就有機會獲得精美瓷碗禮盒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不會說客家話的Andy老爹，大膽錄製客語版宣導影片，提醒民眾注意馬路上常見「四隻虎」的危害。圖／縣府提供
不會說客家話的Andy老爹，大膽錄製客語版宣導影片，提醒民眾注意馬路上常見「四隻虎」的危害。圖／縣府提供
即日起至8月9日，上新竹縣政府的臉書官方粉絲頁，觀賞Andy老爹拍攝的道安宣導影片，回答問題並標註2名好友、分享影片，就有機會獲得好禮。圖／縣府提供
即日起至8月9日，上新竹縣政府的臉書官方粉絲頁，觀賞Andy老爹拍攝的道安宣導影片，回答問題並標註2名好友、分享影片，就有機會獲得好禮。圖／縣府提供

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