桃園魚鱻節6、7日登場 漁獲競標等節目多

桃園市竹圍魚鱻節6、7日登場，鄭文燦市長今天參加宣傳活動表示，竹圍漁港是優質的觀光漁市，兼具海鮮餐廳及漁港風光，來此採買魚貨者多，魚鱻節更是竹圍漁港的一大特色活動。

鄭文燦說，魚鱻節曾因疫情停辦，8月6、7日恢復舉辦，為期2天的活動桃園區漁會安排夏夜音樂會、仲夏灘玩童樂會及牽罟捕魚等活動，歡迎市民朋友前來採買、體驗漁業文化，感受竹圍漁港的夏日魅力。

農業局長郭承泉表示，今年竹圍魚鱻節6日將邀請龍千玉、江志豐、于娜、HI FIVE樂團、閻奕格、莫凡新、總鋪師郭主義等人接力演出，行銷竹圍漁港海產，節目穿插魚貨競標，將竹圍漁港最在地、最新鮮的漁獲推廣給市民朋友。7日有魔術南LED機器人、果凍姐姐唱跳秀，另有傳統捕魚牽罟、親子DIY體驗活動及冷凍石斑魚抽獎，更多活動資訊可參考竹圍漁港（桃園區漁會）Facebook粉絲專頁。