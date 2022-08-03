竹市身障就業大樓啟動人行道工程 營造無障礙環境
新竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓於今年1月啟動就業服務，代理市長陳章賢今天指出，未來1樓將設計為身心障礙者庇護工場友善商場，目前已有龍山西路郵局進駐，市府為了讓無障礙空間更友善，近期也啟動人行道工程，期許提供更好環境。
市府指出，竹市約3千多名身障員工，過去身障服務場域分散，他們有需求時須跑3、4個單位辦理。市府為提供身障者方便，今年1月身心障礙者就業綜合大樓啟用就業服務，涵蓋職前、評估興趣，職訓與雇主服務等項目，迄今提供超過3千人次企業職缺。
勞工處指出，去年迄今包含身障就業大樓，勞工處共提供超過6千人次的企業職缺，市府最近針對大樓1樓內公共環境及人行道景觀工程，總面積達1019.425坪、經費2660萬元，依工程進度編列年度經費，並經新竹市議會支持通過。
市府說明，此次戶外人行道景觀工程考量近年人行道石板鋪面多處破損，且舊有人行道設置與變電箱共存，導致行人動線不順暢，為了讓無障礙空間更友善，打造慈雲路停車場串聯到身障就業大樓前廣場的友善林蔭人行空間。
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