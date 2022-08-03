坤輿釀流血衝突 苗警局長：絕不避責

苗栗縣坤輿掩埋場7月21日發生流血衝突，縣府環保局、警察局今天在議會專案報告，警察局長陳武康指出，因業者聲東擊西致警力調度不及，坦承有疏失，絕不避責。

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場，7月21日為完成試運轉，與抗爭的自救會成員及聲援人士爆發流血衝突，造成警民8人受傷送醫；苗栗縣議會要求縣府環保局、警察局針對這次暴力事件事前掌握、事後處置等進行專案報告。

苗栗縣警察局報告內容提到，因坤輿公司採「聲東擊西」方式，除安排數百名人力欲護送載運廢棄物車輛進場，另一方面預置大批黑衣保全，從後山自闢小徑先行潛入場區隱蔽處躲藏，當抗爭群眾往管制路口集結阻擋廢棄物車輛時，場區內趁機啟動挖土機欲移開門口的水泥柵欄，自救會民眾見狀回防後，雙方爆發激烈衝突，現場指揮官緊急調度警力，持盾牌隔開雙方人群。

警察局長陳武康報告過程中，縣議員陳光軒質疑，警方在衝突發生後，將盾牌對著群眾要求退後，「到底誰被攻擊」，他一度高分貝怒斥「丟臉」，並問誰該負責，陳武康表示，「絕對不避責，有缺失部分，報請中央核定處分」。

陳光軒追問陳武康，身為局長「當天狀況你很清楚，誰有缺失」，陳武康答覆，現場指揮官、相關幹部都有缺失，已報請中央議處，並說「我個人負成敗之責，不會戀棧」。

其他多名議員包括禹耀東、曾玟學、余文忠、韓茂賢、廖秀紅等人陸續發言，因確診居家隔離的宋國鼎也透過視訊與會，要求環保局、警察局應確實檢討，日後處理類似案件時引以為鑒。