全國優質東方美人茶評鑑比賽 楊瑞隆拿下特等獎

桃園市政府今天下午在龍潭區舉辦2022年全國優良東方美人茶評鑑比賽頒獎，包括桃竹苗、雙北茶農、茶廠參賽競爭，最後由新竹縣峨眉鄉茶農楊瑞隆獲特等獎，市長鄭文燦表示，今年東方美人茶競賽點數比去年多競爭激烈，東方美人茶評鑑上市，成為最具代表的茶品牌。

2022年全國優質東竹美人茶評鑑比賽頒獎，在龍潭區客家文化館舉辦，今年來自桃竹苗和雙北各地茶農、茶廠參加評鑑踴躍，參賽點數373點（每1點10斤）較去年增加一成，總共77名茶農及茶廠較勁，最後評選出特等獎新竹縣楊瑞隆、頭等獎6名、二等獎15名及三等獎20名，分別獲鄭文燦頒獎表揚、合影。

全國東方美人茶評鑑特等獎的新竹縣茶農楊瑞隆表示，他祖父以來，三代種茶做茶，他從小在茶堆裡長大，種茶做茶40年來，從做包種茶到做東方美人茶30多年來，第一次獲得全國特等獎殊榮，東方美人茶必須友善耕作，小綠葉蟬愈多，才能種出好品質的東方美人茶，透過農政單位推廣，希望東方美人茶興盛，讓消引者喝到有機、高品質的東方美人茶。

鄭文燦表示，今年東方美人茶品質非常好，東方美人茶又叫膨風茶，屬於有機茶，靠小綠葉蟬在茶園產生茶香，茶湯呈琥珀色，1心2葉要人工摘取，保留原本果香與蜜香，成為綠金產業受消費者喜愛，桃園市府推動茶園更新、茶葉自動化及產地標章以來，茶產業已成北台灣重鎮，今年茶葉故事館即將落成啟用，將結合桃竹苗或其他縣市茶葉品牌，讓消費者了解茶葉的歷史和文化。

全國優良東方美人茶評鑑比賽市長鄭文燦（右四）頒獎，新竹縣峨眉鄉茶農楊瑞隆（右三）獲特等獎合影。記者曾增勳／攝影