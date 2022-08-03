竹縣3家醫院推整合門診 關懷染疫康復者

為照顧COVID-19染疫康復者後續健康與關懷，新竹縣衛生局今天表示，安排台大生醫竹北院區、北榮新竹分院和東元綜合醫院等3家醫院，供跨科別整合門診醫療照護服務。

新竹縣衛生局今天透過新聞稿指出，為提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫康復者更良好的身心健康關懷整合，在確診解除隔離後6個月內，出現急性感染後徵候群相關症狀者，如疲倦、喘、關節痛等，安排台大生醫醫院竹北院區、台北榮民總醫院新竹分院、東元綜合醫院等3家醫院，提供照護。

衛生局表示，3家醫院將定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師評估家庭支持功能，協助轉介適當的社會福利資源及心理健康照護，保障個案後續康復照護需求。

衛生局指出，整合門診科別包含胸腔科、感染科、心臟內科、腸胃科內科、精神科、皮膚科、復健科、腎臟科、免疫風濕科，及其他COVID-19急性感染後徵候群相關科別。

衛生局說，染疫康復民眾接受當次整合門診後，僅需繳交一次掛號費和部分負擔，提供後續追蹤康復狀況。詳細訊息請至3家醫院整合門診預約掛號。