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全國義民祭在新竹縣 展現客家文化

中央社／ 新竹縣3日電

「義魄千秋-2022全國義民祭新竹縣」開幕式將於8月13日正式登場，竹縣文化局今天為活動宣傳表示，義民祭系列活動包含傳統祭儀及晚會，展現客家文化，邀民眾參加。

新竹縣政府文化局今天在義民廟舉辦活動記者會，新竹縣長楊文科出席表示，今年是義民廟第234屆祭典，從義民爺迎神到祭典區後，開始系列活動，今天正式宣傳，將在8月13日揭幕，同日也辦理義民祭及義民之夜。

楊文科說，今年活動邀請全國客家八音團到義民廟前演出，也有全國挑擔進義民廟的活動，以及講古比賽等，晚間則辦理有義民之夜，邀請歌手Hebe、伍佰、五堅情等演出。

新竹縣政府文化局長李安妤透過新聞稿表示，「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」今年以祭典傳承與客語推廣、在地連結、與跨界跨域藝文文創為主軸，展現新義民精神來詮釋客家義民信仰。

李安妤說，義民祭代表客家人淳樸、敦厚、熱情與好客，這次活動包含義民傳統祭典科儀禮生培訓、義進校園、客語講古打擂台、全國客家八音匯演、新義民故事體驗劇場等，展現客家人忠義思想及精神。

新竹 義民祭 文化局

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