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苗栗新增愛滋個案12人 衛生局：享受浪漫做好個人保護

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局呼籲民眾重視愛滋病防治。聯合報系資料照
苗栗縣衛生局呼籲民眾重視愛滋病防治。聯合報系資料照

七夕情人節將至，苗栗縣衛生局提醒民眾防治愛滋病的重要，呼籲大家在幸福浪漫的日子享受性愉悅時仍需做好個人保護，包括正確使用保險套，才不會讓愛滋病及其他性病趁虛而入。

衛生局指出，至7月31日止，苗栗縣愛滋個案列管人數共310人，包括男性279人、女性31人，其中因性行為感染290人（同性194位、異性71位、雙性25位）及注射藥癮感染20人。苗栗縣每年的愛滋病新增率幾乎都是全島最低，平均在20例以內，今年新增愛滋個案12人都是因性行為感染。

苗栗縣衛生局表示，若發生高感染風險性行為，建議每3至6個月篩檢1次，為提供民眾方便且具隱私的篩檢方法，全縣18鄉鎮衛生所可購買愛滋自我篩檢試劑，另外也提供超商到店取貨或郵寄到府服務，民眾只要上「愛滋快速自我篩檢網站」預訂，支付200元試劑費及45元物流費，即可在指定超商領取試劑。

篩檢後可依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及匿名註冊會員，經審核後將核發免費試劑電子兌換券1張，可兌換試劑再次篩檢或轉贈親友使用。除了利用愛滋自我篩檢試劑外，縣內各衛生所、衛生福利部苗栗醫院及為恭紀念醫院也提供免費愛滋篩檢。

愛滋病 衛生局 苗栗縣

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