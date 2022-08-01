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鼓勵客語認證 新竹縣府祭獎勵金最高5千元

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣政府今天表示，為鼓勵學習客語，凡新竹縣民通過客語認證的初級、中級、中高級者，獎勵金給予1500至3500元，通過高級認證合格者，今年獎勵金為5000元。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，竹縣客家人口比例高，但客語使用率卻有限，他憂心客語會繼續流失，因此，推動復振客語和傳承客家文化，如在縣府主管會報全程使用客語、也辦理局處客語影片競賽、客語環境布置。

他說，今年擴大聘請客語薪傳師，在縣府及所屬各機關內開設公務人員客語初級、中級認證研習班，讓職場、生活都能接觸客語，全面提升客語能力。

楊文科表示，今年也再提高獎勵，民眾若通過客語認證為高級認證合格者，獎勵金為新台幣5000元，盼能吸引全縣更多公教人員、學生、民眾參加客語認證。

民政處表示，111年調高獎勵金之後，通過初級、中級、中高級認證分別可獲得1500、2500、3500元獎勵金。另外，只要通過認證，還另外補助250元報名費。

客語 新竹 楊文科

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