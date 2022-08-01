垃圾亂丟爆發口水戰 苗栗通霄城南里里民制止丟垃圾還挨告

苗栗縣通霄鎮公所因考量外地事業廢棄物入侵嚴重，清潔隊人力不勝負荷，今天起將陸續撤離偏遠地區的垃圾大型子車，昨最後一天垃圾紛紛出籠，城南里一處子車因被垃圾堆滿，還有人繼續亂丟垃設，里民實在是看不過去，爆發垃圾口水戰，還埃告恐嚇報警處理。

通霄鎮偏遠地區常見垃圾亂丟且收取不易，多年來設置20多個大型子車，方便民眾，結果卻長期被棄置外來事業廢棄物，子車周邊也常垃圾堆滿地，髒亂不堪，影響環境衛生，公所決定本月1日起全面撤掉子車。

昨天下午3點多，城南里6鄰的垃圾子車早已堆滿，子車周邊也堆置滿地垃圾，但還是有人繼續將垃圾丟在子車旁的路面上，甚至有賓士車也載著垃圾拿來丟，路過里民看到直接就氣炸肺。

一名張姓里民在現場制止開車來的婦人丟垃圾時，雙方爆粗口，張男甚至拍打婦人車窗，事後里長協調未果，張男挨告恐嚇，警方依法受理。

原告家人說，三番兩次出現這種恐嚇里民、隨意侮辱辱罵的人，是不是要有法律制裁。垃圾子母車可以用監視器錄影存證開單罰錢，可以遏止不守規矩的人，清潔隊也有福利加菜金獎金，為什麼不去做？

里民指出，常見外地人「職業性」開車來丟大量事業廢棄物，比如裝潢廢木料、油漆桶、建築廢料，甚至有大黑色塑膠袋打開赫見都是醫療廢棄物，制止還會遭對方惡言相向。

由於里民在LINE群組紛紛抱怨，城南里長吳昇峰也回應，垃圾子車是全鎮都收回，不是只收城南里，這是公所的施政方向，垃圾不落地，「我知道這個決策實行力很難，但我尊重公所的決議，」通霄有24個里，你覺得城南里有特權放置垃圾車其他里不能放？