豐采520建案旁道路再坍 新竹縣政府勒令停工

竹北市「豐采520」建案工程，繼在6月間於勝利二路道路塌陷後，昨天在相同地點再坍塌，新竹縣政府今天表示，已勒令建商停工，將依法開罰，也組成專案小組釐清事發原因。

新竹縣長楊文科今天前往道路坍塌地點查看，他表示，這已是「豐采520」工地第二次發生塌陷，嚴重影響民眾交通行車安全，要求全面停工，釐清原因、肇責、完成改善前不能復工。

楊文科說，後續也將依法開罰，並嚴格審查建商的改善計畫，限期改善，若未能完成，恐持續造成公共安全疑慮，將整理相關事證函請檢方追究刑事責任。

工務處透過新聞稿表示，由於「豐采520」工地造成勝利二路嚴重塌陷，已違反「建築法」規定，即日起勒令停工。

工務處說，施工違規部分，將另依「建築法」規定，先行處以起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，各新台幣3萬元罰鍰，並要求2週內復原道路及公共設施損壞部分後，由主管機關驗收。

工務處長江良淵指出，坍方原因初步判斷是前陣子降雨，加上前2天的午後雷陣雨，雨水在地下流動時，但因工地持續抽水，阻水措施沒有做好，造成勝利二路的道路下方土石沖刷，路面地基不穩、塌陷。