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新竹縣辦波麗士體驗營 助學生提升自我防護力

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣警察局辦波麗士體驗營，讓學生學習攀岩、交通安全等知識，也認識警察工作，局長楊哲昌今天表示，活動也讓學生了解反詐騙、認識毒品避免毒害等，提升自我防護力。

新竹縣警察局7月31日舉辦「波麗士體驗營」，邀請竹縣的50名國、高中學生參加，讓學生了解警方的工作，並透過體驗遊戲，讓青少年了解各種詐騙手法，也認識毒品，避免毒害。

楊哲昌表示，這次安排有攀岩、垂降、吊索訓練，能提升學生的專注及膽量，也認識移動式測速照相儀器，以建立起安全觀念，未來能避免超速、安全駕駛。活動中，學生也了解科學辦案的知識，如透過科技採集指紋等，都讓學生印象深刻。

楊哲昌說，藉由體驗營活動，讓學生參與婦幼保護、鑑識科學、認識毒品、反詐騙及交通安全知識等課程，將警察在工作時面對的各種狀況，以有趣的互動方式分享，也期盼學生在未來應對生活時，遇到狀況能臨機應變，具有自我防護的正確觀念。

警察

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