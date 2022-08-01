竹市長選戰沈慧虹拋幼兒政策　白樂見、藍質疑

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表「幸福加倍計畫」記者會，宣布當上市長後將加倍設立公托、臨托與親子館，並試辦夜間臨托，當父母的神隊友；民眾黨市長參選人高虹安則認為，也希望政府能重視國小以後的國民義務教育；國民黨市長參選人林耕仁則轟，沈當七年多的副市長，怎麼現在才拋出這些政見？

沈慧虹今邀三名年輕爸媽分享相關經驗，育有兩子的曾爸爸分享，希望有更多平價、優質的托兒服務減輕經濟壓力；蔡媽媽分享，有時候很忙，臨托可讓媽媽喘一口氣；邱爸爸則說，目前竹市親子館活動熱門、都要提前預約，希望增加據點有更多選擇。

沈慧虹表示，新竹市幼兒比例高，14歲以下佔總人口16%，是兒童城市，為減輕父母育兒負擔，竹市過去推動許多政策，如育兒指導員、生育津貼、臨托服務、非營利幼兒園等，更達成一區一公托、親子館，未來要幸福加倍，加倍設立公托、臨托與親子館。

針對公托加倍，沈慧虹說明，未來將爭取都市計畫做社會福利回饋設立公托，盤點東區竹蓮市場周邊、曙光女中周邊、二河局周邊，北區中雅安居周邊、南寮國小周邊，香山區則在朝山國小舊址興建複合式多功能中心。

針對臨托加倍，未來將清點現有公共建設設立臨托，盤點東區身就大樓周邊，北區南寮國小周邊，除了地點加倍、時間也加倍，將試辦夜間臨托，與家長討論時間，提供最適合的時段服務。

針對親子館加倍，沈慧虹表示，盤點東區竹蓮市場周邊，北區湳雅大潤發周邊，香山區在朝山國小舊址興建複合式多功能中心。

高虹安說，她樂見市長參選人提出婦幼政見，也認同當初郭台銘董事長提出0至6歲國家養的政見。但孩子的成長是連續的，她走訪地方，很多家長也反應除學前托育、找地方開辦親子館、增加公托，也希望政府能重視國小以後的國民義務教育，過去國小嚴重超收，總量管制讓學童無法就近入學是竹市家長心中的痛，她之後當選市長也會積極尋找校地，解決國小、國中校舍不足的問題。

林耕仁說，沈慧虹當了七年多的副市長，期間有多少孩子都上小學，甚至畢業上國中。如此低的政策執行力，喊再多口號相信也很難說服市民。

林耕仁說，去年他就提出並承諾會增加公共臨時托育中心，盤點現有閒置的公共空間，每區至少三處臨托機構；未來也會增加公托減少年輕父母的經濟壓力，也會搭建公營保母媒合平台，由市政府監督做好品管，讓育兒這件事，政府也可以幫到忙。

林耕仁也強調「親子共融」的概念，許多爸媽帶著孩子出去玩，不論是親子館還是公園，除要有安全的環境讓孩子玩樂，也要把家長的感受體驗考慮進去。上任後會就親子公園設施進行安全檢查，四年內讓所有的設施都符合安全規範，保障孩子安全；也會規畫多元的親子共融體驗活動，寓教於樂將更多教育融入遊戲中。