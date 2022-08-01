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窘！洗澡到一半沒有水 銅鑼鄉七十份居民陳情改善
苗栗縣銅鑼鄉七十份40幾戶人家，裝設自來水2年，水壓卻不穩定，有時洗澡到一半無水可用，台灣自來水公司接獲陳情，表示將研議調整制水閥，或加大管線改善。
銅鑼鄉18鄰、19鄰七十份一帶40幾戶居民，過去沒有自來水可用，2年前爭取新裝自來水，但因地處管線末端，用戶發現供水的水壓不穩定，住家2樓以上沒有加壓，自來水上不去，有時洗澡或洗衣機洗衣服到一半，突然沒有水可用，相當不方便。
社區志工徐裕逢等人接獲反映，連署30多人向水公司陳情指出，用戶面臨缺水或水壓過低，被迫經常使用地下水，彷彿回到2年前沒有裝設自來水的狀況，不僅自來水基本費照繳，因七十份附近都是農田，也擔心地下水遭汙染，此外，消防栓恐怕因水壓不足，影響即時救災。
台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲說，水公司相當重視，接獲陳情後，已派員至七十份地區裝表測試管線水壓，約需幾周的時間，如果可以靠調整制水閘改善水壓，問題可以短時間解決；如果是管線太小，則必須抽換管線，施工則必須花費較長的時間。
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