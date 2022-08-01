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公車站亭屋頂破損開天窗 通霄精鹽廠背鍋

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
廠區門口的公車站亭，屋頂破損嚴重，連鋼構都已鏽蝕，與敞亮的通霄精鹽廠招牌形成強烈對比。記者吳傑沐／攝影
廠區門口的公車站亭，屋頂破損嚴重，連鋼構都已鏽蝕，與敞亮的通霄精鹽廠招牌形成強烈對比。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄精鹽廠逐漸轉型觀光工廠，尤其廠區內有泡腳區，常吸引鄰近鄉鎮老人家，每天搭乘客運前往泡腳，但廠區門口的公車站亭，屋頂破損嚴重，連鋼構都已鏽蝕，與敞亮的通霄精鹽廠招牌形成強烈對比，有民眾就說「真的太扯了！」這已經破爛很長時間了，也都沒修繕。

有泡腳遊客指出，通霄精鹽廠的門面很漂亮，但一下車就看到公車站亭屋頂破破爛爛開天窗，根本就沒辦法遮雨遮陽，真的反差很大，也曾向鹽廠反映，但鹽廠人員說那是公所財產，維修單位是公所。

通霄鎮民代表會副主席呂金穎說，今天已向公所反映並爭取經費，會先找鐵工前往估價修繕。公所則表示，對於公車站亭有屋頂破損的，會全面查估檢修，但礙於年底苗栗客運路線可能會修改及停駛，屆時公車站亭的存廢，會再研議。

這處公車站亭屋頂破破爛爛開天窗，根本就沒辦法遮雨遮陽。記者吳傑沐／攝影
這處公車站亭屋頂破破爛爛開天窗，根本就沒辦法遮雨遮陽。記者吳傑沐／攝影
通霄精鹽廠逐漸轉型觀光工廠，尤其廠區內有泡腳區，常吸引鄰近鄉鎮老人家，每天搭乘客運前往泡腳。記者吳傑沐／攝影
通霄精鹽廠逐漸轉型觀光工廠，尤其廠區內有泡腳區，常吸引鄰近鄉鎮老人家，每天搭乘客運前往泡腳。記者吳傑沐／攝影

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