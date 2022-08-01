公車站亭屋頂破損開天窗 通霄精鹽廠背鍋

苗栗縣通霄精鹽廠逐漸轉型觀光工廠，尤其廠區內有泡腳區，常吸引鄰近鄉鎮老人家，每天搭乘客運前往泡腳，但廠區門口的公車站亭，屋頂破損嚴重，連鋼構都已鏽蝕，與敞亮的通霄精鹽廠招牌形成強烈對比，有民眾就說「真的太扯了！」這已經破爛很長時間了，也都沒修繕。

有泡腳遊客指出，通霄精鹽廠的門面很漂亮，但一下車就看到公車站亭屋頂破破爛爛開天窗，根本就沒辦法遮雨遮陽，真的反差很大，也曾向鹽廠反映，但鹽廠人員說那是公所財產，維修單位是公所。