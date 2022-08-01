竹北樹海市集首次試營吸人潮 擬每月定期舉辦促商機

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
樹海市集首次試辦便吸引大量竹北民眾前來消費，未來擬定期舉辦，讓居民能就近逛夜市。記者巫鴻瑋／攝影
樹海市集首次試辦便吸引大量竹北民眾前來消費，未來擬定期舉辦，讓居民能就近逛夜市。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹北市莊敬五街與勝利十五街兒24公園的樹海市集今晚首次舉辦試營運，便吸引不少居民前來消費，獲得不少居民「敲碗」應定期營業，新竹縣首間蔦屋書店也預計年底開幕，竹風建設盼藉市集聚集人潮，為書店營運暖身。

樹海市集是由當地大型社區自辦的市集活動，首日營運就有約50攤位前來擺攤，讓缺少夜市活動的六家地區，首次有「類夜市」進駐，因此不少居民希望市集能定期營業，讓當地能有不一樣的夜間休憩消費場所。

籌辦樹海市集的竹風建設表示，位於兒24公園的市集緊鄰未來蔦屋書店店址，因此也盼藉市集聚集人潮，為書店開幕暖身，也擬未來每個月、甚至每周舉辦市集，讓當地居民不用大老遠跑到其他地方逛夜市，促進當地人潮。

今晚市集也搭配尖石水蜜桃促銷活動，直接將產地的鮮果送到市場端，供當地高消費族群選購，不用透過網購或前往山區產地，就能挑選到最新鮮的水蜜桃，也能幫助產季銷售慘澹的農民銷售通路。

樹海市集首次試辦便吸引大量竹北民眾前來消費，未來擬定期舉辦，讓居民能就近逛夜市。記者巫鴻瑋／攝影
樹海市集首次試辦便吸引大量竹北民眾前來消費，未來擬定期舉辦，讓居民能就近逛夜市。記者巫鴻瑋／攝影

夜市 新竹 農民

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