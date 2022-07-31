內政部核定4億元補助 挹注苗栗13鄉鎮市提升道路品質

內政部最近核定苗栗縣28案4億多元補助案，將挹注竹南鎮、銅鑼鄉等13鄉鎮市刨鋪路面，及新設通學步道，改善學校周邊人行道、馬路等，目前設計中，預計明年施工完成。

苗栗縣政府聯合鄉鎮市公所，爭取前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」，最近核定13鄉鎮市公所28案補助，總經費4億0058萬元，縣府工務處指出，部分道路路面老化，有必要重新刨鋪，此外，一些學校沒有通學步道，或是周邊人行道及道路品質欠佳，內政部核定補助，明年將啟動整體改善。

其中，新設竹南鎮竹興、頭份市新興、通霄鎮新埔、銅鑼鄉銅鑼國小通學步道，改善山佳國小旁破舊人行道，及三灣鄉三灣國中、苗栗市啟文國小周邊環境，打造上學、放學更友善安全的環境。

竹南鎮長方進興說，地方爭取到中央補助3030萬，改善山佳國小及竹興國小的通學步道，鎮公所徵求學校、社區及里長等有關人員意見，參考納入設計，希望工程更能符合地方需求。

銅鑼鄉長謝昌年表示，公所利用暑假期間，施工文林國中通學步道，銅鑼國小毗鄰文林國中，沿路也沒有人行道，學生與車爭道，鄉公所獲補助1800萬元，將沿著朝陽村朝東新設170公尺通學步道，目前設計中，串連文林國中通學步道，提供學生安全廊道。