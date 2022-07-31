東興圳社區營造計畫8月啟動 將以2年時間重塑人文價值

貫穿竹北六家市區的東興圳已成為在地重要的都會生態綠帶，成為許多居民休憩最佳首選，新竹縣文化局為了讓這條有著270年歷史的水圳成為都會人們心中與在地的連結，8月起將啟動為期2年的社區營造計畫，希望透過影像、講座、踏查，讓人們重新認識它。

東興圳去年陸續完成景觀再造工程，目前東興圳上最醒目的地標「新竹縣總圖」新建工程也正如火如荼進行中，不過這條水圳擁有濃厚歷史背景，新竹縣府在完成景觀再造工程後，也盼透過社區營造方式，讓周邊數萬名近年才移居竹北的新移民，不是只將東興圳當作大公園，而是也能夠認識東興圳的歷史文化。

縣長楊文科表示，東興圳至今約有270年的歷史，背後承載平埔族與客家先民的豐富故事，在客委會大力支持下，縣府團隊串聯起水圳周邊藍、綠帶及客家歷史建築，將東興圳打造成城市中心的森林水域公園，讓竹北成為一個兼具文化深厚意涵、水與綠的城市，同時也希望更多人知道這條乘載悠久歷史的水圳。

文化局指出，東興圳是竹北六家地區農業社會重要的灌溉水圳，近年成為縣民最佳休閒遊憩場所，不過今年暑期開始，文化局將與在地的書店團隊合作，推出為期2年的社區營造計畫，透過一連串講座、踏查以及工作坊，帶領居民從歷史、水文、建築、動植物自然生態等不同面向認識東興圳的獨特價值，更歡迎想了解地方歷史的民眾報名參與。

首場講座活動將在8月13日下午2台灣舉辦，會由陽明交大客家學院副教授羅烈師講述東興圳的歷史故事，其後接續為8月21日上午10點，由新竹縣友善兒童促進會理事長楊怡青開辦「自己的家園自己顧：公民參與的力量」、8月27日下午2點水牛建築師事務所建築師陳永興「東興圳與水資源生態講堂」、9月3日上午9點30分承山幼兒園與樸學教育基金會合辦「東興圳生態環境互動講座：親子場」。