解密「地層蛋糕」 新竹市土水夏令營即起免費報名

為打造學童多元土水學習途徑，扎根土水環境教育，新竹市環保局舉辦兩梯次土水夏令營活動，把艱深的土壤地下水形象，用「地層蛋糕」做有趣的比喻，並透過實作課程、角色扮演遊戲和手作體驗活動，讓孩童更加認識土壤地下水。

市府表示，土水夏令營每梯次招收20名學童，即日起開放免費報名，歡迎國小升3至6年級學童一起成為小小土壤地下水巡查員。

環保局表示，這次夏令營為兩天不過夜的營隊，第一天上午將帶領學童體驗小小土水巡查員工作，實際操作土壤及地下水採樣設備，並將採集之土壤及地下水進行檢測，親自幫土壤和地下水做簡單的健康檢查。

下午則藉由行政院環境保護署推出的「大地捍衛者」環保桌遊，以老板和農夫兩大類型角色扮演遊戲，了解舒適的商業生活、豐富的食物與每天腳下踩的土壤、地下水品質有什麼關聯？並體會土地是一種資源，每個人都需要為環境負責任。

第二天上午邀請香山少年張淨寬帶來有趣且結合環境保護的創意手作教學，環保局也首創結合河川、海洋及土壤地下水繪本動畫的首映會，讓孩童透過劇情動畫，深刻了解土水環境保育的重要與意義。下午讓孩童親自將乾淨土水種植出的稻米，DIY成香噴噴的米粉跟爆米香，讓孩童在玩樂之際，理解生活與環境相互依存的重要性。

環保局表示，保護土壤及地下水，是環境永續發展的重要一環，並同時配合聯合國永續發展目標SDG4教育品質、SDG6環境品質及SDG15陸地生態，避免因一時不察造成土壤及地下水的汙染，唯有透過宣導正確土壤及地下水保育觀念，孩童才能有機會了解保護土水資源的重要性，並且珍惜土壤及地下水資源，建立環境永續發展的素養，實踐全民綠生活。