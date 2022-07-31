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蘆竹五酒桶山手作步道啟用 將朝全齡化發展

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今參加蘆竹五酒桶山手作步道啟用「蘆竹出好筍」活動。記者賴佩璇／攝影
桃園市長鄭文燦今參加蘆竹五酒桶山手作步道啟用「蘆竹出好筍」活動。記者賴佩璇／攝影

桃園市長鄭文燦今上午參加蘆竹五酒桶山手作步道啟用「蘆竹出好筍」活動時說，希望讓五酒桶山全齡化，讓小朋友、兒童可以接近五酒桶山，將來也會設置一些兒童的遊戲設施，讓兒童到了山林之間，能夠體會到山林的美好，從而更喜歡大自然。

鄭文燦表示，今天是蘆竹最好的登山聖地五酒桶山手作步道啟用，目前五酒桶山已經有6條生態步道，加上這條手作步道，將會讓五酒桶山更容易親近，構成環山的步道。

他說，這個手作步道全長1.4公里，從南天宮可以直接走到五酒桶山的土地公廟。採取手作的方式，就是減少對自然生態衝擊，讓民眾可以悠遊在山林之間。

五酒桶山已經成為桃園市民非常喜歡的小登山，在蘆竹來講，蘆竹是一個很特別的地方，城鄉距離很短，這裡有羊稠步道，可以體甲蟲生態，大古山的步道可以看落日和飛機啟航。

鄭文燦指出，也有五酒桶山登山步道，特別是在早上的時間，可以讓大家體會到美好的森林浴。蘆竹這幾個步道都很有特色，五酒桶山將來希望能夠擴大草坪的面積，如果有一些雜樹或是低矮的灌木，可以略略擴大，讓草坪大一點。

桃園市長鄭文燦今參加蘆竹五酒桶山手作步道啟用「蘆竹出好筍」活動。記者賴佩璇／攝影
桃園市長鄭文燦今參加蘆竹五酒桶山手作步道啟用「蘆竹出好筍」活動。記者賴佩璇／攝影

鄭文燦 桃園市長 登山步道

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