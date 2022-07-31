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畢生奉獻音樂教學 「苗栗的寶」林月嬌病逝享壽83歲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「苗栗的寶」林月嬌（左）一生無私奉獻音樂教學，昨天晚上病逝，享壽83歲，地方與學生都不捨。圖／蕭廣賢提供
「苗栗的寶」林月嬌（左）一生無私奉獻音樂教學，昨天晚上病逝，享壽83歲，地方與學生都不捨。圖／蕭廣賢提供

「苗栗的寶」林月嬌一生無私奉獻音樂教學，苗栗縣頭份市六合國小、建國國小任教期間，帶領合唱團比賽得獎無數，2000年退休，仍義務教導社團不輟，昨天晚上病逝，享壽83歲，地方與學生都不捨。

林月嬌生前教導頭份佛光合唱團班長蕭廣賢等人臨終助念，蕭廣賢也將為林月嬌辦理法會，他說，林老師於去年5月跌倒，今年4月再跌倒一次，因年紀大體弱，前天陷入昏迷送醫，因腎衰竭引發敗血症，昨晚9點58分去世。

「她是苗栗的寶！」蕭廣賢說，林老師的過世，留給地方及子弟無限哀思，林老師義務教導頭份佛光合唱團17年，今年4月因疫情才暫停，不僅教唱佛光山「人間音緣」，也教客家、閩南歌，合唱團成員都受益良多。

林月嬌一生都奉獻音樂教學，林月嬌熱愛聲樂，台北女子師範專科學校時讀的是音樂組，畢業後輾轉在卓蘭鎮豐田、頭份市尖山、六合、建國國小任教，尤其在建國國小一手組訓合唱團，成了全國學生音樂大賽的常勝軍。

退休後，林月嬌熱情不減，還持續義務指導苗栗縣兒童合唱團、苗栗婦女合唱團、頭份婦女合唱團，及苗栗縣合唱團、頭份佛光合唱團等，也曾赴日本、新加坡、馬來西亞演出宣慰僑胞，畢生為音樂教學無私奉獻。

「音樂教學不應以比賽得獎為目的，否則就失去意義」，林月嬌生前受訪認為讓孩子在音樂中找到樂趣，學會欣賞「何謂好的音樂」，比賽獲獎只是附加的結果，此外，她透過膾炙人口的曲目貼近聆聽者，創新加入音樂劇元素，行誼讓地方無限追思。

苗栗縣 馬來西亞 嬌生

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