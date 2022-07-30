3D彩繪發功補「缺角」 白沙屯五雲宮牌樓還原本色

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮今年10月間將舉辦富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」大典，相隔30年再次推出苗栗地區少見的燒王船盛事，廟方正緊鑼密鼓籌畫，多年來五雲宮牌樓一側因民宅遮掩無法呈現完整樣貌，最近在立委陳超明協助下爭取經費，在民宅牆面以立體彩繪方式將牌樓視覺上的「缺角」補上，還原牌樓本色，增添趣味話題。

五雲宮主祀七大巡王爺，廟方1992年90年慶時首度辦理王船遊天河醮慶，斥資200多萬元打造大型王船「富美新大巡」，是苗栗首見的燒王船盛會，熱鬧非凡。 睽違多年，廟方3年前又打造完成一艘更大的「順安陸號」王船，今年10月將辦迎聖王船醮。

目前醮慶活動蓄勢待發，但五雲宮周邊民宅密集，牌樓一側無法完整呈現，讓廟方總覺得不夠圓滿，遮擋住牌樓的民宅是五雲宮常務委員陳德萬的住家，但比牌樓早了一、二十建成，更不可能為此拆屋。

陳超明國會辦公室執行長得知廟方困擾後，想起三義建中國小3D彩繪階梯的視覺效果，透過水保局農村再生計畫爭取經費，並徵得陳德萬同意將民宅牆面彩繪，以對位技巧將牌樓被遮住的部份「還原」，最近完成後，牌樓視覺上的缺角鮮活地被補上，五雲宮周邊也彩繪當地信仰文化等特色圖案，吸引民眾目光，成為話題。