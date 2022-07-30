3D彩繪發功補「缺角」 白沙屯五雲宮牌樓還原本色

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
五雲宮3年前打造「順安陸號」王船，今年10月將辦迎聖王船醮。聯合報系資料照
五雲宮3年前打造「順安陸號」王船，今年10月將辦迎聖王船醮。聯合報系資料照

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮今年10月間將舉辦富美新大巡福臨120周年「迎聖王船醮」大典，相隔30年再次推出苗栗地區少見的燒王船盛事，廟方正緊鑼密鼓籌畫，多年來五雲宮牌樓一側因民宅遮掩無法呈現完整樣貌，最近在立委陳超明協助下爭取經費，在民宅牆面以立體彩繪方式將牌樓視覺上的「缺角」補上，還原牌樓本色，增添趣味話題。

五雲宮主祀七大巡王爺，廟方1992年90年慶時首度辦理王船遊天河醮慶，斥資200多萬元打造大型王船「富美新大巡」，是苗栗首見的燒王船盛會，熱鬧非凡。 睽違多年，廟方3年前又打造完成一艘更大的「順安陸號」王船，今年10月將辦迎聖王船醮。

目前醮慶活動蓄勢待發，但五雲宮周邊民宅密集，牌樓一側無法完整呈現，讓廟方總覺得不夠圓滿，遮擋住牌樓的民宅是五雲宮常務委員陳德萬的住家，但比牌樓早了一、二十建成，更不可能為此拆屋。

陳超明國會辦公室執行長得知廟方困擾後，想起三義建中國小3D彩繪階梯的視覺效果，透過水保局農村再生計畫爭取經費，並徵得陳德萬同意將民宅牆面彩繪，以對位技巧將牌樓被遮住的部份「還原」，最近完成後，牌樓視覺上的缺角鮮活地被補上，五雲宮周邊也彩繪當地信仰文化等特色圖案，吸引民眾目光，成為話題。

陳德萬說，彩繪完成後被人PO上網，許多人都好奇來詢問，還有人要他幫忙拍照，白沙屯地區充滿宗教信仰文化之美， 他本身也是拱天宮的委員，今年五雲宮醮慶從10月5日起展開，歡迎各地民眾前來共襄盛舉。

五雲宮牌樓有一側被民宅遮住，視覺上無法呈現完整樣貌。圖／取自臉書阿明哥粉絲團
五雲宮牌樓有一側被民宅遮住，視覺上無法呈現完整樣貌。圖／取自臉書阿明哥粉絲團
五雲宮牌樓另一側被民宅遮住，視覺上無法呈現完整樣貌。記者胡蓬生／攝影
五雲宮牌樓另一側被民宅遮住，視覺上無法呈現完整樣貌。記者胡蓬生／攝影
五雲宮牌樓有一側被民宅遮住，視覺上無法呈現完整樣貌，經陳超明協助爭取經費，在民宅牆面彩繪，還原牌樓本色。圖／取自臉書阿明哥粉絲團
五雲宮牌樓有一側被民宅遮住，視覺上無法呈現完整樣貌，經陳超明協助爭取經費，在民宅牆面彩繪，還原牌樓本色。圖／取自臉書阿明哥粉絲團

燒王船 陳超明 信仰

延伸閱讀

將接任國民黨縣黨部主委 劉政鴻：臨危受命、如履薄冰

參選苗栗縣長？陳超明：支持者多到我自己都不好意思

參選苗栗縣長？ 陳超明：已指示團隊下鄉準備中

藍營3人卡位搶選苗栗縣長？ 朱立倫：要看最終結果

相關新聞

周末到竹縣新埔嘗水梨 豐水、蜜雪、新興梨 甜度飆12度

新竹縣新埔鎮以種植水梨聞名，一年一度水梨節30日、31日兩天在新埔鎮農會展開；以豐水梨、蜜雪梨、新興梨等品種為大宗，栽種...

八角凸觀景平台重獲新生 天候佳可遠眺苗栗海岸

苗栗縣公館鄉大坑村與獅潭鄉豐林村交界的八角凸觀景平台視野遼闊，但因缺乏維護、步道雜草叢生而閒置多年，苗栗縣文化觀光局向客...

竹市青草湖有光獸！「湖光島藝術節」邁入最後周末

新竹市政府在青草湖推出「湖光島藝術節」，自7月2日開展以來吸引近2萬名遊客造訪，今天進入最後周末。市府指出，青草湖白天可...

車站美食通／竹東榮華站 麵食水餃一條街 吃到大陸北方口味

竹東榮華車站位於台鐵內灣線上，雖然屬於招呼站，卻是周邊居民不可獲缺的通勤車站，站前北興路上，正是竹東著名的麵食水餃一條街...

桃園富岡鐵道藝術節 小王子CK124今亮相

2022桃園富岡鐵道藝術節如火如荼進行中，27件與鐵道、客家文化相關的裝置藝術正在富岡火車站周邊展示，而有「小王子」之稱...

桃園會展中心上梁 明年3月部分完工

桃園會展中心昨舉行上梁儀式，蔡英文總統出席，指桃園正逐步成為國際大城市，桃園市長鄭文燦說，會展中心鄰近桃園國際機場，有地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。