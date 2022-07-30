義民祭彩繪豬變擔品豬 5米神豬將領軍8隻小豬挑擔踩街

全國客家義民祭是新竹、桃園十五大庄輪值區每年盛大慶典活動，今年祭典由竹縣新埔聯庄輪值，將在8月17日舉行；8月13日於新埔義民廟將有千人挑擔、祈福大會、全國客家八音大匯演等開幕式系列活動；當日將由5米高神豬領頭，帶領象徵新埔祭典區8個里的8隻小豬挑擔踩街，目前正趕工打包挑擔品。

新竹縣花燈文創協會理事長蔡榮光表示，8月13日全國義民祭開幕式，重頭戲將是千人挑擔踩街，當日將挑擔350擔、共700包挑擔品，祭拜完義民爺後，將供民眾帶回食用，就像普渡概念。目前正動員趕工，以大紅客家花布打包挑擔品。

蔡榮光說，有別過往創意彩繪神豬活動，今年則將一包包挑擔品黏在小神豬模型上，4人一組協力，約需2小時才能完成1隻擔品神豬，亦象徵供奉給義民爺的普渡精神；而要彰顯新埔聯庄的四座里、新埔里、新生里、新民里、田新里、旱坑里、寶石里、內立里等8 個里，挑擔踩街當日，每一里動員40人，分別推著8條創意神豬踩街，另也安排5米高、1噸重的巨大神豬領軍，要為義民爺獻上最大敬意。