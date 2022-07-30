舊軍營活化 桃園南昌運動公園 千人健走賞桃林鐵路之美

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
沿著桃林鐵路健走還可以欣賞表演。圖／桃園區公所提供
沿著桃林鐵路健走還可以欣賞表演。圖／桃園區公所提供

桃園市長鄭文燦今天上午參加桃園區南昌運動公園千人健走，表示這次健走有82里、4000多人，路線有別於往年的虎頭山環保公園，改由南昌運動公園出發，沿著桃林鐵路往終點桃園煉油廠活動中心前進，全程約2公里，讓市民朋友看見桃林鐵路之美。

鄭文燦到場鳴笛起走，現場也放彩煙、氣球，沿路安排爵士鼓樂手、吉他、原民歌手及小提琴等表演，象徵一同迎接健康樂活的一天。鄭文燦說，健走是最棒的運動，不僅能促進心肺功能，更能帶來健康、自信與滿滿的歡喜，為新的一天帶來活力。

鄭文燦說，南昌運動公園原為陸軍21砲指部舊營區，占地7.6公頃，市府與國防部軍備局多次協調，最後軍備局同意市府以代管的方式活化利用，並由都發局完成營區改造，保留530棵原有大樹，也從53棟舊營舍，挑選彈藥庫等20棟活化，原為水泥鋪面的訓練場，改為400公尺PU跑道，跑道路線遇原生樹木擋道，以「樹木優先、跑道轉彎」為原則別具特色。

鄭文燦指出，今年健走活動選擇在南昌運動公園舉辦，有為公園「開箱」之意，南昌運動公園鄰近快樂國小、敦品中學及桃林鐵路，待年底公園全區竣工之後，市府各單位活化利用設置桌球館、籃球館等運動館舍，讓市民朋友有更好的運動空間。

鄭文燦表示，桃林鐵路路廊活化已成為典範，也是休閒散步的好去處，無論早晨、黃昏或是夜間，桃林鐵路都深受喜愛，更藉由桃林鐵路的活化將沿線6座公園串聯起來，包括虎頭山創新園區、大檜溪、中油南門綠地、汴洲、南上公園和南昌運動公園，總長約10公里的桃林鐵路，未來將接續辦理往海湖地區的路廊活化，不僅完成都市段活化，也要將鄉村段完成活化。

立法委員鄭運鵬、賴香伶、多位議員、桃園區長洪清淵都出席活動。

桃園區82里4000多人參加健走。圖／桃園區公所提供
桃園區82里4000多人參加健走。圖／桃園區公所提供
鄭文燦市長參加桃園區千人健走。圖／桃園區公所提供
鄭文燦市長參加桃園區千人健走。圖／桃園區公所提供

鄭文燦 桃園市長 健走

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