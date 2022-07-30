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竹縣尖石、五峰2858戶停電 山區雷雨樹倒線路跳脫所致

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
今天下午1點45分因大樹傾倒致線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電。圖／台電新竹區處提供
今天下午1點45分因大樹傾倒致線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電。圖／台電新竹區處提供

中央氣象局氣象局發布豪雨特報，由於對流雲系發展旺盛，針對新竹縣山區發布局部大雨、豪雨訊息。今天下午約1點45分，新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村、竹林村與和平部落一帶，因大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成2858戶停電，經台電公司派員搶修，逾9成7用戶已復電。

台電新竹區處表示，今天下午1點45分因大樹傾倒致線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電。事發後，台電隨即轉供並派員搶修，3分鐘內（約1點48分）復電逾8成用戶（2393戶），再於2點45分復電逾9成7用戶（2799戶），剩餘59戶積極搶修中。

氣象局表示，今日新竹等地山區有局部大雨發生的機率，應注意雷擊及強陣風；明天受到低壓帶逐漸接近影響轉為西南風，中南部將有不定時降雨，其他地區則多午後雷陣雨，各地山區將有局部大雨，清晨北部也要留意局部短暫雨。

新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村、竹林村與和平部落一帶，因大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成2858戶停電。圖／台電新竹區處提供
新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村、竹林村與和平部落一帶，因大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成2858戶停電。圖／台電新竹區處提供

新竹 台電 氣象局

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