竹縣尖石、五峰2858戶停電 山區雷雨樹倒線路跳脫所致

中央氣象局氣象局發布豪雨特報，由於對流雲系發展旺盛，針對新竹縣山區發布局部大雨、豪雨訊息。今天下午約1點45分，新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村、竹林村與和平部落一帶，因大樹傾倒，導致台電線路跳脫，造成2858戶停電，經台電公司派員搶修，逾9成7用戶已復電。

台電新竹區處表示，今天下午1點45分因大樹傾倒致線路跳脫，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、梅花村及五峰鄉花園村一帶共2858戶停電。事發後，台電隨即轉供並派員搶修，3分鐘內（約1點48分）復電逾8成用戶（2393戶），再於2點45分復電逾9成7用戶（2799戶），剩餘59戶積極搶修中。