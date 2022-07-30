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周末到竹縣新埔嘗水梨 豐水、蜜雪、新興梨 甜度飆12度
新竹縣新埔鎮以種植水梨聞名，一年一度水梨節30日、31日兩天在新埔鎮農會展開；以豐水梨、蜜雪梨、新興梨等品種為大宗，栽種面積約100公頃，年初因低溫寒害及雨水少，豐水梨結果率差，產量減少一半，但甜度仍上看12度；周末2日舉辦水梨節暨產銷活動，配合食農教育DIY，邀民眾吃水梨、逛老街。
新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔鎮地形主要為丘陵地形，氣候、土壤、水質佳適合水梨生長，原栽種面積約150多公頃，但生產面積減少，目前兩個產銷班種植面積僅剩約100公頃。
其中豐水梨為最早嫁接，今年初受低溫寒害影響，豐水梨穗開花後，結果率差、產量減半，但農民藉著豐富種植經驗及技術，進行二次嫁接；包含豐水、蜜雪、新興等品種，達到生長天數成長的水梨，品質都在水準之上，除了水分多、口感佳，甜度也達10至12度。
新竹縣長楊文科今也到場，為新埔水梨「讚聲」宣傳。楊文科說，新埔水梨清脆、多汁、甜美，只要嚐過，就會一試成終生顧客，因此每年都吸引許多愛好者來買水梨。楊文科鼓勵民眾周末到新埔鎮品嘗水梨及道地客家料理，也順便走訪新埔鎮「三街六巷九宗祠」，體驗在地文化特色。
活動現場邀請在地果農產地直販新鮮清脆的水梨，數十個攤位提供豐水梨、蜜雪梨、新興梨等，讓民眾現場選購。曾庭熙鼓勵大家以行動支持農民，也提醒現場除農產品展售外，一旁推廣教育中心亦規畫有製茶DIY體驗、水梨料理食農教育教學、投梨爭霸賽、客家米食品嚐、北茶文化教學體驗等，開放民眾報名參加。
本周末兩天亦規畫暢遊新埔呷好梨之一日農村小旅行活動，分別有九芎湖休閒路線及大墩山休閒路線，邀民眾深入體驗農村生活。另為響應公益，農會加碼推出憑5張7月發票即可兌換農特產活動，數量有限，送完為止。（所收取之發票會後捐贈公益團體）
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