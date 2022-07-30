發文市府要棒球場資料只回2張紙 竹市議員怒：監督個X

新竹市立棒球場場地問題持續延燒，新竹市議會下周臨時會將安排專案報告。時代力量議員林彥甫日前發文向市府索取棒球場相關資料，未料昨天只收到2張紙，他氣得發文怒批「市府不給資料，議員監督個X！」直言市府不給資料或敷衍早不是第一次。

依據市府昨天回函，內容有提到新竹市立棒球場新建統包工程已估驗第1期至第16期金額為8億9406萬餘元，7月15日測試賽後提出缺失為燈光不均勻等，皆已改善完成，並強調市府已成立棒球場改善小組辦理缺失改善，等改善完成後再辦理後續事宜等。

林彥甫說，他辦公室在25日向市府發文要求提供「新竹市立棒球場新建統包工程」相關資料，羅列5大項包含工程契約變更工程圖說、預算書；巨佳營造契約書；工程各期經費請款驗收、查估紀錄、核撥金額；球場已驗收未驗收細項；測試賽後改善內容。

發文內容同時也請市府針對以棒球場新建統包工程尚餘多少工程款未支付給巨佳營造？是否通過消防安檢？如有請提供安檢紀錄及防災計畫書。工程改善及造成球員受傷之責任權屬為何？預計何時完成總驗收？何時移交給龍來公司？請市府5日內回覆。

「問這麼多，結果回兩頁很傻眼吧，根本是執政的傲慢與囂張！」林彥甫昨天收到市府回函只有1頁條列式簡短說明，還有1張早在網路流傳的圖卡，也沒附上回函內提到的契約書條文乙份，氣得直呼這就是林智堅市府過去藐視議會、規避監督的寫照。

林彥甫認為，在過去林智堅完美的形象包裝之下，有多少人會在意議員質詢了什麼。現在林智堅終於原形畢露，終於有人肯聽議員在說什麼了。「說議員都沒在監督的，麻煩請滑我之前的臉書，早就督到不行了好嗎！」