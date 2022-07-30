快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

梁文傑說余、林論文沒誰抄誰 博士生駁:結論阿通師讚！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅論文門發展，也備受地方政壇矚目。圖／聯合報系照片
民進黨桃園市長參選人林智堅論文門發展，也備受地方政壇矚目。圖／聯合報系照片

民進黨桃園市長參選人林智堅遭控碩士論文抄襲，同黨台北市議員梁文傑分析，兩份論文基於同份民調資料，但研究對象不同，雷同的段落是研究架構和方法，結論獨立，並説「相信完整看完的人不會說是誰抄誰的」。

一位國立大學博士生投書本報說，研究架構還能搞雷同啊？研究架構是要自己探討過去文獻一步一步推導假設，慢慢弄出來的耶...然後還要不斷被指導教授打槍....有人搞好幾年都搞不定...結論就是「阿通師讚！找對指導教授保證pass」。

台中市綠營人士也關注林智堅論文門的發展，觀察是否對地方選舉有影響。梁文傑針對兩份論文的說法，昨天企在綠營社群廣為宣傳。

梁文傑挺林論文，重點：一、兩份論文都是在陳明通框定好的SOP寫成的，所以在研究架構和方法上幾乎雷同。

二、兩份論文都是基於同一份民調資料寫成，但研究對象不同，結論也是獨立的。林智堅研究的是蔡仁堅，是要研究「三腳督」的問題，所以他花了較長的篇幅討論相關文獻和研究，這是余正煌的論文中完全沒有的部份。

余正煌較早畢業，林智堅也參考過他的論文，有一些段落確實雷同，主要是研究架構和方法，但後面的各自對不同研究對象做統計分的部份就是各自獨立的，結論也是獨立的。

三，梁文傑相信有完整看完的人，都不會說誰抄誰，相信如果台大教授們沒有偏見，會得出和他一樣的結論。

博士生反駁説，研究架構是要自己探討過去文獻一步一步推導假設，慢慢弄出來的。規劃研究方法同樣要有理論根據，不是隨便丟進統計軟體跑一跑。

通常熟悉統計檢定的人，不太會出現梁文傑這樣的用詞，變項之間的關聯性與解釋，要根據研究架構，例如是主效果、還是中介、調節、干擾效果等等，還有變數間的相關也有方向性。

博士生認為，可以請兩位作公開簡報自己的論文啊！看誰能講清楚。如果是自己嘔心瀝血之作，一輩子都不會忘的。因從研究主題的發想、發現研究缺口、文獻探討、假設推導、研究架構、研究方法...到研究結果分析、最後除了結論還要說明對領域的貢獻，這一步步可都不容易啊，不可能忘掉的。

林智堅 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

林智堅論文案 元老級院長發聲 張善政：盼民進黨聽進去

台大刪林智堅信箱論文資料？賴香伶：相信研究生有備份

當初獨攬提名權 游盈隆：林智堅案成蔡英文第六年魔咒

林智堅論文門 許介鱗：不容政治汙衊 不能與當權派妥協

相關新聞

桃園富岡鐵道藝術節 小王子CK124今亮相

2022桃園富岡鐵道藝術節如火如荼進行中，27件與鐵道、客家文化相關的裝置藝術正在富岡火車站周邊展示，而有「小王子」之稱...

發文市府要棒球場資料只回2張紙 竹市議員怒：監督個X

新竹市立棒球場場地問題持續延燒，新竹市議會下周臨時會將安排專案報告。時代力量議員林彥甫日前發文向市府索取棒球場相關資料，...

八角凸觀景平台重獲新生 天候佳可遠眺苗栗海岸

苗栗縣公館鄉大坑村與獅潭鄉豐林村交界的八角凸觀景平台視野遼闊，但因缺乏維護、步道雜草叢生而閒置多年，苗栗縣文化觀光局向客...

竹市青草湖有光獸！「湖光島藝術節」邁入最後周末

新竹市政府在青草湖推出「湖光島藝術節」，自7月2日開展以來吸引近2萬名遊客造訪，今天進入最後周末。市府指出，青草湖白天可...

車站美食通／竹東榮華站 麵食水餃一條街 吃到大陸北方口味

竹東榮華車站位於台鐵內灣線上，雖然屬於招呼站，卻是周邊居民不可獲缺的通勤車站，站前北興路上，正是竹東著名的麵食水餃一條街...

桃園會展中心上梁 明年3月部分完工

桃園會展中心昨舉行上梁儀式，蔡英文總統出席，指桃園正逐步成為國際大城市，桃園市長鄭文燦說，會展中心鄰近桃園國際機場，有地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。