梁文傑說余、林論文沒誰抄誰 博士生駁:結論阿通師讚！

民進黨桃園市長參選人林智堅遭控碩士論文抄襲，同黨台北市議員梁文傑分析，兩份論文基於同份民調資料，但研究對象不同，雷同的段落是研究架構和方法，結論獨立，並説「相信完整看完的人不會說是誰抄誰的」。

一位國立大學博士生投書本報說，研究架構還能搞雷同啊？研究架構是要自己探討過去文獻一步一步推導假設，慢慢弄出來的耶...然後還要不斷被指導教授打槍....有人搞好幾年都搞不定...結論就是「阿通師讚！找對指導教授保證pass」。

台中市綠營人士也關注林智堅論文門的發展，觀察是否對地方選舉有影響。梁文傑針對兩份論文的說法，昨天企在綠營社群廣為宣傳。

梁文傑挺林論文，重點：一、兩份論文都是在陳明通框定好的SOP寫成的，所以在研究架構和方法上幾乎雷同。

二、兩份論文都是基於同一份民調資料寫成，但研究對象不同，結論也是獨立的。林智堅研究的是蔡仁堅，是要研究「三腳督」的問題，所以他花了較長的篇幅討論相關文獻和研究，這是余正煌的論文中完全沒有的部份。

余正煌較早畢業，林智堅也參考過他的論文，有一些段落確實雷同，主要是研究架構和方法，但後面的各自對不同研究對象做統計分的部份就是各自獨立的，結論也是獨立的。

三，梁文傑相信有完整看完的人，都不會說誰抄誰，相信如果台大教授們沒有偏見，會得出和他一樣的結論。

博士生反駁説，研究架構是要自己探討過去文獻一步一步推導假設，慢慢弄出來的。規劃研究方法同樣要有理論根據，不是隨便丟進統計軟體跑一跑。

通常熟悉統計檢定的人，不太會出現梁文傑這樣的用詞，變項之間的關聯性與解釋，要根據研究架構，例如是主效果、還是中介、調節、干擾效果等等，還有變數間的相關也有方向性。

博士生認為，可以請兩位作公開簡報自己的論文啊！看誰能講清楚。如果是自己嘔心瀝血之作，一輩子都不會忘的。因從研究主題的發想、發現研究缺口、文獻探討、假設推導、研究架構、研究方法...到研究結果分析、最後除了結論還要說明對領域的貢獻，這一步步可都不容易啊，不可能忘掉的。