快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

八角凸觀景平台重獲新生 天候佳可遠眺苗栗海岸

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
八角凸觀景平台經苗栗縣文化觀光局爭取客委會經費修整完成，步道沿線也新設指示牌、導覽牌及座椅等設施。圖／苗栗縣政府提供
八角凸觀景平台經苗栗縣文化觀光局爭取客委會經費修整完成，步道沿線也新設指示牌、導覽牌及座椅等設施。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉大坑村與獅潭鄉豐林村交界的八角凸觀景平台視野遼闊，但因缺乏維護、步道雜草叢生而閒置多年，苗栗縣文化觀光局向客委會爭取經費，最近已將觀景平台及周邊環境修整完成，步道沿線也新設指示牌、導覽牌及座椅，提供遊客踏青賞景的好去處。

苗栗縣文觀局指出，八角凸觀景平台介於大坑村與豐林村兩鄉交界處，早期由公部門施設完成，但後來欠缺良好的維護管理而閒置，既有步道周邊更是雜草叢生，八角凸觀景平台位於協雲宮南側500公尺處，每年協雲宮櫻花盛開的美景享有盛名，地方也陳情期待閒置多年的八角凸觀景平台能重新修繕，改善雜亂的景象。

文觀局觀光發展科表示，經縣府向客委會爭取補助及地方配合款，以420萬元辦理「公館鄉漫遊八角凸觀景軸線環境營造計畫」，工程今年3月開工，將八角凸觀景平台舖面修整、設置圍欄，既有步道左右兩側雜草也清除，並在步道沿線新設指示牌、導覽牌及座椅，未來可提供登山客、遊客全新的休憩空間，當地視野佳，天候良好時可遠眺苗栗西海岸，船舶都清晰可見。

文觀局長林彥甫指出，八角凸觀景平台修整後，最近已完工開放，周邊環境就近委託協雲宮定期認養維護，歡迎遊客攜家帶眷來踏青，體驗鳥瞰苗栗後龍溪流域美景的樂趣，享受展疫後新生活。

八角凸觀景平台經苗栗縣文化觀光局爭取客委會經費修整完成，提供遊客休憩新據點。圖／苗栗縣政府提供
八角凸觀景平台經苗栗縣文化觀光局爭取客委會經費修整完成，提供遊客休憩新據點。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 客委會 認養

延伸閱讀

滯銷房抵債 國寶總裁私吞1.4億遭訴

苗縣+643 全縣仍有3鄉鎮市確診在百例以上

苗栗司馬限部落興建永久住屋 公共設施工程今天開工

苗栗家扶中心暑期課輔班 青年返鄉助當小老師

相關新聞

桃園富岡鐵道藝術節 小王子CK124今亮相

2022桃園富岡鐵道藝術節如火如荼進行中，27件與鐵道、客家文化相關的裝置藝術正在富岡火車站周邊展示，而有「小王子」之稱...

八角凸觀景平台重獲新生 天候佳可遠眺苗栗海岸

苗栗縣公館鄉大坑村與獅潭鄉豐林村交界的八角凸觀景平台視野遼闊，但因缺乏維護、步道雜草叢生而閒置多年，苗栗縣文化觀光局向客...

竹市青草湖有光獸！「湖光島藝術節」邁入最後周末

新竹市政府在青草湖推出「湖光島藝術節」，自7月2日開展以來吸引近2萬名遊客造訪，今天進入最後周末。市府指出，青草湖白天可...

車站美食通／竹東榮華站 麵食水餃一條街 吃到大陸北方口味

竹東榮華車站位於台鐵內灣線上，雖然屬於招呼站，卻是周邊居民不可獲缺的通勤車站，站前北興路上，正是竹東著名的麵食水餃一條街...

桃園會展中心上梁 明年3月部分完工

桃園會展中心昨舉行上梁儀式，蔡英文總統出席，指桃園正逐步成為國際大城市，桃園市長鄭文燦說，會展中心鄰近桃園國際機場，有地...

限額36對 竹市聯合婚禮復辦 8月1日起報名

新竹市民聯合婚禮行之有年，去年因為疫情停辦，讓不少新人大嘆可惜，不過今年活動確定10月8日在古奇峰普天宮舉行，參加名額有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。