八角凸觀景平台重獲新生 天候佳可遠眺苗栗海岸
苗栗縣公館鄉大坑村與獅潭鄉豐林村交界的八角凸觀景平台視野遼闊，但因缺乏維護、步道雜草叢生而閒置多年，苗栗縣文化觀光局向客委會爭取經費，最近已將觀景平台及周邊環境修整完成，步道沿線也新設指示牌、導覽牌及座椅，提供遊客踏青賞景的好去處。
苗栗縣文觀局指出，八角凸觀景平台介於大坑村與豐林村兩鄉交界處，早期由公部門施設完成，但後來欠缺良好的維護管理而閒置，既有步道周邊更是雜草叢生，八角凸觀景平台位於協雲宮南側500公尺處，每年協雲宮櫻花盛開的美景享有盛名，地方也陳情期待閒置多年的八角凸觀景平台能重新修繕，改善雜亂的景象。
文觀局觀光發展科表示，經縣府向客委會爭取補助及地方配合款，以420萬元辦理「公館鄉漫遊八角凸觀景軸線環境營造計畫」，工程今年3月開工，將八角凸觀景平台舖面修整、設置圍欄，既有步道左右兩側雜草也清除，並在步道沿線新設指示牌、導覽牌及座椅，未來可提供登山客、遊客全新的休憩空間，當地視野佳，天候良好時可遠眺苗栗西海岸，船舶都清晰可見。
文觀局長林彥甫指出，八角凸觀景平台修整後，最近已完工開放，周邊環境就近委託協雲宮定期認養維護，歡迎遊客攜家帶眷來踏青，體驗鳥瞰苗栗後龍溪流域美景的樂趣，享受展疫後新生活。
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