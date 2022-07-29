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桃園會展中心上梁 鄭文燦：與台北南港世貿展互補加乘

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園會展中心完工示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心完工示意圖。圖／桃園市政府工務局提供

桃園會展中心工程今天邀請蔡英文總統、經濟部長王美花風光上梁，兩人都肯定市長鄭文燦和團隊努力建設桃園為國際城市。

鄭文燦表示，桃園為國門之都以及通往世界的樞紐中心，是讓世界看見臺灣的首要窗口，桃園會展中心基地位於中壢區青埔機場捷運A19站（國際棒球場）旁，又鄰近機場、高鐵桃園站，具有在地及國際接軌之地理優勢，基地面積約2萬8672平方公尺，挹注總經費約41億1400萬元，興建地上7層及地下1層建築，全案預計2023年9月完工。

會展中心設計定位以會議為主、展覽為輔，兼具室內活動、藝文展演、大型聚會、宴會、中小型會議、商場等綜合功能，主要為產業發展的平臺。在會議中心方面，2000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及多功能集會空間1間；展覽館部分約600個攤位，設置商場區，並提供約700汽車、600機車停放空間。

戶外空間有活動舞臺以及公共休憩區，構建桃園市第一座國際級會議中心，提供工商業發展的優質空間，整個基地猶如一座微型城市，落成後可舉辦大型活動、集會，讓桃園成為國際經貿交流的代表城市。

工務局指出，會展中心建築設計發想由桃園地名而來，建築外觀以古文「桃花源記」忽逢桃花林為設計構思，營造都會城市中詩意情懷建築魄力，以桃花及日光的交互作用產生光影的律動，創造落英繽紛、繁榮昌盛的意境，激勵人心，光影隧道與落英天井營造室內獨特視覺環境。

鄭文燦說，桃園會展中心落成後，將與台北南港展覽館、台北世界貿易中心形成互補及加乘效益，展現台灣經濟能力跟韌性，成為鏈結世界的最好核心點，也是中央與地方合作的最佳典範，將桃園優勢產業推升至國際舞臺。

桃園會展中心的公共藝術設置計畫，歷經公開徵選、初選及決選後，喜恩文化藝術公司以「匯聚．綻放」命題，獲選第1名及優先簽約設置權，作品包含風潮、桃源飛揚及匯聚流等，呼應了會展中心引領潮流、與時俱進的變化及匯聚交流，將來藝術作品設置於桃園會展中心，使公共空間與藝術結合，創造城市印象及製造聲量，期待桃園會展中心的公共藝術發揮一場新的對話與詮釋，深耕桃園藝術文化軟實力，從桃園在地映照至國際。

「匯聚流」是年輕輩丁建中出色的設計作品，賦予24小時和國際資訊接軌的功能。圖／桃園市政府工務局提供
「匯聚流」是年輕輩丁建中出色的設計作品，賦予24小時和國際資訊接軌的功能。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心公共藝術設置由喜恩文化藝術公司的「匯聚．綻放」，獲選第1名及優先簽約設置權，包含國際名設計師菲爾普瑞斯的作品「風潮」（示意圖）。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心公共藝術設置由喜恩文化藝術公司的「匯聚．綻放」，獲選第1名及優先簽約設置權，包含國際名設計師菲爾普瑞斯的作品「風潮」（示意圖）。圖／桃園市政府工務局提供
入夜後，桃園會展中心的光影效果示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
入夜後，桃園會展中心的光影效果示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心展館可以規畫約600個攤位。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心展館可以規畫約600個攤位。圖／桃園市政府工務局提供
「桃源飛揚」是在地藝術創作家陳麗杏、姜憲明夫妻的作品。圖／桃園市政府工務局提供
「桃源飛揚」是在地藝術創作家陳麗杏、姜憲明夫妻的作品。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心入夜俯瞰示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
桃園會展中心入夜俯瞰示意圖。圖／桃園市政府工務局提供

桃園 建築 機場捷運

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