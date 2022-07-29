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苗栗司馬限部落興建永久住屋 公共設施工程今天開工
苗栗縣泰安鄉中興村司馬限部落組合屋拆除並重建永久住屋，其中排水設施、擋土牆、道路等公共工程上午開工，預計11月底完工，縣府期待完工後，司馬限部落進一步建立安全、舒適的家園，傳承原鄉文化和精神。
縣府指出，司馬限部落因地層滑動，1994年推動遷村計畫，因考量部落居民無力負擔重建貸款費用，且重建委員會堅持「離災不離村」原則，2010年在村內另外覓地，暫以搭建臨時組合屋方式安置居民，23棟組合屋約44戶200人居住。
但組合屋現過了使用年限，陸續出現結構性損壞、管線漏水、地板龜裂等問題， 影響居民生活品質，雨季或颱風時安全更備受威脅，地方為此爭取重建永久住屋。目前組合屋已拆除，重建基地的公共設施配套工程，經縣府與鄉公所向原住民族委員會爭取「宜居部落建設計畫」補助2768萬餘元、地方配合307萬餘元，共3076萬元辦理排水設施、擋土牆、道路、公共管線、路燈、綠美化等工程。
公共工程上午開工，鄉公所秘書陳信達簡報工程內容，並由頭目帶領祈福，祈求祖靈保佑工程平安順利，副縣長鄧桂菊、原民員會公共建設處長劉維哲、賑災基金會執行長吳欣隆、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭、鄉代會主席簡義成等人共同持鏟動土。
工程預計11月底完工，接續將由住戶組成的麥巴罕公司與賑災基金會協助部落族人興建永久住屋，初步規畫明年2月永久屋工程動土，並爭取縮短工期在2024年5月前完工。
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