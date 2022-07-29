苗栗司馬限部落興建永久住屋 公共設施工程今天開工

苗栗縣泰安鄉中興村司馬限部落組合屋拆除並重建永久住屋，其中排水設施、擋土牆、道路等公共工程上午開工，預計11月底完工，縣府期待完工後，司馬限部落進一步建立安全、舒適的家園，傳承原鄉文化和精神。

縣府指出，司馬限部落因地層滑動，1994年推動遷村計畫，因考量部落居民無力負擔重建貸款費用，且重建委員會堅持「離災不離村」原則，2010年在村內另外覓地，暫以搭建臨時組合屋方式安置居民，23棟組合屋約44戶200人居住。

但組合屋現過了使用年限，陸續出現結構性損壞、管線漏水、地板龜裂等問題， 影響居民生活品質，雨季或颱風時安全更備受威脅，地方為此爭取重建永久住屋。目前組合屋已拆除，重建基地的公共設施配套工程，經縣府與鄉公所向原住民族委員會爭取「宜居部落建設計畫」補助2768萬餘元、地方配合307萬餘元，共3076萬元辦理排水設施、擋土牆、道路、公共管線、路燈、綠美化等工程。

公共工程上午開工，鄉公所秘書陳信達簡報工程內容，並由頭目帶領祈福，祈求祖靈保佑工程平安順利，副縣長鄧桂菊、原民員會公共建設處長劉維哲、賑災基金會執行長吳欣隆、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭、鄉代會主席簡義成等人共同持鏟動土。