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苗縣朝打造「區區有日照」邁進 近年學區涵蓋率將逾7成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌上午在縣府頒贈感謝狀給各長照服務機構，感謝他們對長輩照顧的用心。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午在縣府頒贈感謝狀給各長照服務機構，感謝他們對長輩照顧的用心。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣老年人口比率已超過18％，高齡化社會面臨更多失能、失智長者的照顧需求，縣府朝縣內34個國中學區都設有日照機構為目標，目前已在13個學區設置社區長照機構，期盼2到3年內再增為25個學區，逐步朝目標邁進，建構綿密的服務網絡。

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府頒贈感謝狀給各長照服務機構，感謝他們對長輩照顧的用心，也期待後續建置完成的社區長照機構能就近為長輩提供多元優質的照顧服務。

苗栗縣長期照護管理中心指出，苗栗縣2020年起依中央目標，以國中學區結合失能者社區生活圈為服務範圍的概念，以34個國中學區均設有日照為布建目標，至今年6月底已有13個國中學區設置有社區長照機構，其中包括14家日照、2家小規模多機能服務。

長照中心主任王寶慈表示，長照機構除專車接送也有照顧員、專業護理人員提供生活照護及多元性活動課程，讓縣內社區的長輩能在地養老。今年上半年已核發5家機構籌設許可，另有18家規畫籌設中，將可涵蓋12個學區，完成設置後縣內將有25個學區布建有長照機構，學區涵蓋率可達73.5%。

受獎機構人員也分享經驗，藥師佛琉璃光學會執行長兼機構主任吳憶玲說，第1個個案原是長期在家臥床的阿嬤，到機構後不但能走還參與活動，有些長輩在家很憂鬱，到日照中心一段時間後，心情漸開朗，還有長輩原本靠拐杖行走，結果不到1個月，老人家不但行動自如，還拿拐杖在手上甩著玩，長照提供的照顧對老人家影響很大，讓長輩得以維持行動力，也減低家屬的照顧壓力。

各長照服務機構展示長輩的課程成果及作品。記者胡蓬生／攝影
各長照服務機構展示長輩的課程成果及作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府朝縣內34個國中學區都設有日照機構為目標。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府朝縣內34個國中學區都設有日照機構為目標。記者胡蓬生／攝影
各長照服務機構展示長輩的課程成果及作品。記者胡蓬生／攝影
各長照服務機構展示長輩的課程成果及作品。記者胡蓬生／攝影
各長照服務機構展示長輩的課程成果及作品。記者胡蓬生／攝影
各長照服務機構展示長輩的課程成果及作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午在縣府頒贈感謝狀給各長照服務機構，感謝他們對長輩照顧的用心。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午在縣府頒贈感謝狀給各長照服務機構，感謝他們對長輩照顧的用心。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府朝縣內34個國中學區都設有日照機構為目標，目前已在13個學區設置社區長照機構。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府朝縣內34個國中學區都設有日照機構為目標，目前已在13個學區設置社區長照機構。記者胡蓬生／攝影

長照 老年人口

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