竹北YouBike50站提前達標 竹東、新豐、湖口將設50站點
新竹縣YouBike 2.0上月27日正式上路，累積使用人數突破5萬人次，平均周轉率達6轉以上，縣府與微笑單車超前布署，竹北原本35站點、270輛車，今再增設15站點，共達50站、400輛車，提前一個月正式啟運；未來預計在竹北設站達100站點，明年也陸續將觸角延伸至竹東、新豐、湖口等鄉鎮。
新竹縣政府與微笑單車公司，今在竹北「享平方Shown Square」門口新設站點-百老匯影城站
攜手宣布，提前達標完成竹北市50站點建置。微笑單車公司董事長劉麗珠表示，在短短108天完成50個站點、984席車位建置十分不容易，要與各地里長、民代到各站點會勘，從規畫、設計到設置時程很趕，但早做早享受，也提供竹北市民更便利的生活。
新竹縣長楊文科說，本次15站啟用站點主要為住宅區，站點包含兒七公園、文信爬蟲兩棲公園、新崙公園、百老匯影城及新竹地方法院等，並持續推出大新竹騎乘補助方案，到7月31日騎前半小時免費，8月1日至年底前半小時只要5元，鼓勵民眾多多利用共享運具。
交旅處長游志祥表示，除了竹北之外，縣府也預計在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉陸續設置YouBike站，規畫竹東將有20站點，新豐、湖口共30站點，未來50站點將提供350車運行。此計畫原訂明年底前完成，但由於竹北推行成效超乎預期，目前縣府正與微笑單車公司討論中，若量能允許，計畫可能提早實現。
游志祥說明，只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，將有機會抽到Switch主機、遠東百貨禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等。
此外，竹縣府也推出「與竹縣約會的12件事」活動，即日起至10月31日止，完成與竹縣約會指定的12件事，包含騎乘YouBike照片、參加義民之夜、秋遊星夜季活動或與縣內知名指定景點拍照等，完成1件事即可參加抽獎，有機會把最大獎項IPhone13手機帶回家。活動詳情可上官網查詢（https://www.activities.tw/datehsinchu/）。
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