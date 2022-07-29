頭份中華市場推動都更 先期規畫評估都更案可行

苗栗縣頭份市中華市場是全市最大的黃昏市場，但主建物老舊，周遭多是鐵皮搭蓋攤商，動線混亂、缺乏停車空間，苗栗縣政府和市公所合作辦理都市更新先期規畫，最近舉行說明會，地主多表樂觀其成，攤商則對臨時安置、遷回分配有疑慮。全案經評估都更可行，將爭取由市場用地變為商業區，期盼2026年動工。

縣府工商發展處指出，已成立近50年的中華市場用地約0.28公頃，目前公有地約占7成，3成為私有地，因市場老舊並缺乏停車空間，影響周邊交通，也有安全隱憂。

縣府2016年起就與頭份市公所辦理中華市場周邊地區都市更新先期規畫評估案，研議藉都更提升整體環境，提供良好市場環境。說明會除相關所有權人，也邀市場攤商參加，說明規畫方案及後續辦理程序，有近3成所有權人及攤商出席針對權益提出討論。

縣府指出，先期規畫案已完成階段性成果，評估都更可行，計畫將市場用地變為商業區，再由市公所甄選都市更新實施者，全案除土地及建物所有權人意願，後續還涉及現有合法承租攤商的安置及遷回分配，出席的所有權人表達期待推動都更製造多贏，對全案樂見其成。

攤商臨時安置地點規畫在建國花市，但攤商認為太小且區位不佳，對遷回分配方式也有疑慮，盼更明確、深入討論，縣府則表明都更推動非一蹴可及，全案先期規畫目的在於確認中華市場以都更方式推動再生的可行性，相關疑慮等都市計畫變更完成，在實際執行招商辦理都更事業階段，還會透過協商機制顧及鄉親權益，目前預計明年爭取完成都市計畫變更、後年招商，預期2026年動工，盼比照台北中崙市場案例建商業大樓。