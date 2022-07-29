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苗栗家扶中心暑期課輔班 青年返鄉助當小老師

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
小老師「阿俊」在課輔班帶領孩子調飲互動式漸層飲料，讓孩子手做調出屬於自己的果汁。圖／苗栗家扶中心提供
小老師「阿俊」在課輔班帶領孩子調飲互動式漸層飲料，讓孩子手做調出屬於自己的果汁。圖／苗栗家扶中心提供

今年暑假，苗栗家扶中心在竹南、苗栗、苑裡、卓蘭同步開辦課輔班，由家扶27位返鄉大專生助當小老師，陪伴89位國小孩子完成暑假作業，並加入認識各國文化及生態環境議題，作為雙主題課程的學習。

家扶中心指出，小老師「阿俊」憑藉對調飲的熱忱及努力，在求學期間已取得多張國際調飲證照，在課輔班帶領孩子調飲互動式漸層飲料，讓孩子手做調出屬於自己的果汁，也設計具視覺效果的傳統調酒，讓孩子驚呼連連。

另位小老師「小青」則以飲食文化為課程主軸，帶領孩子認識各國生活中的特色飲料。扶助大專生用行動表達感謝，身體力行，希望將此善念不斷的循環與發酵，為社會帶來更多的力量與希望。

家扶中心主任湯鳳琴說，今年苗栗家扶共計有566名孩子即將升高中及大專，展開新階段的學習之路，但有許多家庭在開學前憂心學費不足，苗栗家扶預計頒發676萬元獎助學金，目前還有200萬元缺口，期盼社會大眾共襄盛舉，用教育來翻轉孩子們的人生之路，讓家扶孩子安心就學。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

小老師在課輔班帶領孩子調飲互動式漸層飲料，讓孩子驚呼連連。圖／苗栗家扶中心提供
小老師在課輔班帶領孩子調飲互動式漸層飲料，讓孩子驚呼連連。圖／苗栗家扶中心提供

家扶中心 課輔班

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