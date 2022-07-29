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桃園會展中心上梁 總統：桃園逐步成為國際大城市
蔡英文總統、經濟部長王美花今天中午參加桃園會展中心統包工程上梁典禮、公共藝術徵選成果發表會，肯定參與這項工程的施工團隊歷經各項挑戰，一一克服困難，終於完成上樑重要里程碑。
蔡英文總統說，桃園是國門也是接軌國際的第一站，是台灣產業發展的重鎮，有將近1萬2000家工廠企業，很多元且完整的產業聚落，也是台商回流各大企業設廠熱門的選擇地點，經濟部開辦投資台灣三大方案以來，企業投資桃園總額超過3400億元，比率不僅各縣市最高，而且也創造最多的就業人數。
蔡英文總統稱讚鄭文燦市長過去7年多真的很用心建設桃園，讓桃園逐步成為國際級的大城市，桃園會展中心也是鄭文燦市長擘劃城市發展一塊重要的拼圖，會展中心未來會成為國際級的展覽會場，加上周邊規畫亞洲矽谷創新研發中心，又鄰近桃園國際機場、高鐵，可以方便國際廠商快速抵達，相信落成啟用後，桃園能有更好的機會成為國際級的創新研發基地，以及人流物流的運籌轉運中心。
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