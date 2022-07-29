桃園會展中心上梁 總統：桃園逐步成為國際大城市

蔡英文總統、經濟部長王美花今天中午參加桃園會展中心統包工程上梁典禮、公共藝術徵選成果發表會，肯定參與這項工程的施工團隊歷經各項挑戰，一一克服困難，終於完成上樑重要里程碑。

蔡英文總統說，桃園是國門也是接軌國際的第一站，是台灣產業發展的重鎮，有將近1萬2000家工廠企業，很多元且完整的產業聚落，也是台商回流各大企業設廠熱門的選擇地點，經濟部開辦投資台灣三大方案以來，企業投資桃園總額超過3400億元，比率不僅各縣市最高，而且也創造最多的就業人數。